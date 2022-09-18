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職缺1100萬個 待業600萬人 美陷最大勞工危機

編譯潘勛／綜合17日電
勞動力嚴重短缺，讓工人爭取更好的合約有更多談判籌碼。圖為明尼蘇達州1萬5000名護士為爭取權益，自9月12日起展開為期三天的罷工。(美聯社)
勞動力嚴重短缺，讓工人爭取更好的合約有更多談判籌碼。圖為明尼蘇達州1萬5000名護士為爭取權益，自9月12日起展開為期三天的罷工。(美聯社)

鐵路工會日前與營運商陷入勞資糾紛後差點罷工，美國經濟幾乎陷入停擺，使得「勞工荒」在國內就業市場的嚴重性得以凸顯；新冠疫情爆發以來，在崗的勞工疲憊已極，不得不反擊；而且目前全美職缺多達1100多萬個，而待業人口只600萬，失衡如此嚴重，讓勞工挫折煎熬，史上最大勞工危機已然成形。

缺工嚴重 疲憊勞工反彈

「華盛頓郵報」17日報導，教育、醫療及鐵路業缺工經年累月，職場上心力交瘁，疲態畢露的勞工正在反彈；雖然鐵路工人的罷工糾紛在白宮介入斡旋下，15日獲得解決，但其他行業的罷工正在醞釀；上周明尼蘇達地區約1萬5000名護理人員罷工三天；密西根、俄勒岡兩州的醫療工會已授權罷工；西雅圖市教師呼籲罷工一周，新學年開學為之延緩。

日益嚴重的勞工荒，讓教師、護士和鐵路工人爭取更高薪酬和更好福利，有了更多討價還價...
日益嚴重的勞工荒，讓教師、護士和鐵路工人爭取更高薪酬和更好福利，有了更多討價還價的本錢。圖為西雅圖教育協會9月7日組織教師罷工。(美聯社)
勞動力嚴重短缺，讓工人爭取更好的合約有更多談判籌碼。圖為洛杉磯市移民工人走向街頭...
勞動力嚴重短缺，讓工人爭取更好的合約有更多談判籌碼。圖為洛杉磯市移民工人走向街頭。(歐新社)

各行各業 罷工風潮四起

問題的核心都是勞工普遍短缺，導致勞動條件惡化；關鍵產業如醫療、娛樂休閑及教育都缺人，讓千百萬在職員工受到史無前例的壓力，引發一波勞資糾紛，新的罷工力量正在全國集結。

太多產業猶在苦苦求工。勞工部數據指出，全美在職或求職中的勞動年齡人口為62.4%，比2020年2月要低一個百分點；缺工原因複雜，包括勞工提前退休，自川普時代以來移民工大幅減少，幼兒托育及老人照護工找不到人，新冠疫情相關疾病及病故，都讓可就業勞工數量減少。

勞動人口 減少2500萬人

布魯金斯研究院專家溫蒂‧艾多柏格(Wendy Edelberg)指出，目前勞動人口比疫前趨勢減少約2500萬人，這個數目很大，同時意味著還在職的人必須承擔更大工作量。

因為勞動力不足，工作量大增，大大影響雇主對勞工的需索，問題經常圍繞著人力或缺乏人手而打轉；西雅圖市教師希望能改善特殊教育師生比例；列車長及技師要求有薪病假；明尼蘇達市的罷工護士表示，希望排班更有彈性，另外投訴缺工案例時，能受到保護，不被雇主報復。

全美勞工缺口多達1100萬人，徵人公司不得不一再提高薪水。圖為加州聖地牙哥一超市...
全美勞工缺口多達1100萬人，徵人公司不得不一再提高薪水。圖為加州聖地牙哥一超市的徵人廣告標明日薪可達300元。(路透)
勞工普遍短缺，導致勞動條件惡化，工時增長，勞工受到史無前例的壓力。圖為佛州邁阿密...
勞工普遍短缺，導致勞動條件惡化，工時增長，勞工受到史無前例的壓力。圖為佛州邁阿密市建築工人在施工。(歐新社)

勞力看漲 低薪流往高薪

雖說自疫情伊始美國經濟喪失的2000萬個就業機會已補回，但就業機會復元得並不均衡，特別是低薪行業，流失的員工都移往薪資較高的倉儲、營造、專業及商業服務部門；觀光休閑業就業機會比起2020年2月仍減少120萬個；公立學校職缺減少近36萬個；醫療業職缺減少3萬7000個；鐵路運輸職缺下降1萬2500個。

舊金山灣區助理教師莎布莉娜‧蒙提歐(Sabrina Montijo)8月辭去時薪19元的工作，目前全職在家帶兩個小孩，她表示不確定自己何時重返就業；33歲的她表示，因為沒有其他同事，自己必須超時加班，做全套工作，學校找不到人，就算找到，也得重頭教育訓練，工作太沉重，又找不到子女的托育工，權衡之下，離職帶小孩才是明智抉擇。

勞工部 罷工 就業

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