有意爭取連任 拜登悄悄布局2024

拜登總統的民調回升，趁勢啟動輔選列車，也為自己的競選連任暖身。（歐新社）

拜登 總統是否在2024年爭取連任，是民主共和兩黨都關注的問題，九名知情人士透露，他的高級幕僚一直在默默為2024年的競選布局，其中包括誰來負責這個行動、潛在議題及相關組織架構等。

消息指出，目前的爭取連任計畫主要是依賴民主黨 全國委員會的資源，只有很少人直接參與；至於議題，拜登及其高級助手會把11月期中選舉最後階段出現的議題，作為2024年的重要參考。

分析認為，拜登默默作出布局，其實比他口頭上說再參選是更進一步，也消除了民主黨內對他是否願意參選的質疑。拜登對最近的立法成功感到鼓舞，這有助於平息他在黨內初選會遇到挑戰的傳言，

今年初從白宮 轉到民主黨全國委員會工作的李奇蒙(Cedric Richmond)，是拜登的重要顧問；他說拜登已在競選，「我們正為他建立一個架構來競選及贏取勝利」。

據熟悉競選計畫的人士說，如果民主黨在期中選保持對國會兩院的控制，拜登的優先事項是放在立法議程上，若共和黨贏得一個或兩個議院的控制權，則拜登會更快的轉向競選連任。

相關人士說，目前的競選布局仍主要集中在拜登的核心高級顧問團隊內，包括白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)、白宮顧問芮契提(Steve Ricchetti)、鄧恩(Anita Dunn)、唐尼隆(Mike Donilon)及狄倫(Jen O'Malley Dillon)，其中狄倫現擔任白宮副幕僚長，曾參與拜登2020年大選競選活動，將在2024年的連任競選中發揮重要作用。

知情人士說，拜登本人雖然也參與了2024年的競選連任計畫，每星期收到最新民意調查結果，但暫時仍未正式為支持連任競選活動開綠燈。

最近幾星期，拜登開始嘗試以「信守承諾」為主題，並在社交媒體展開宣傳，他13日在推特的影片也是這個主題，強調「拜登總統信守了向美國人民做出的承諾」；至於最終是否仍主打這個主題仍待觀察。