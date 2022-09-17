白宮批德桑提斯、艾伯特「走私人口」、把移民當棋子

南部邊境州德州，近日不斷將無證移民往東北州送，例如送到華府或紐約。（Getty Images）

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)16日說，共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)、德州州長艾伯特(Greg Abbott)將無證移民 運送到民主黨執政城市的手段等於是「人口走私」。

在美墨邊境湧現非法入境人潮之際，德桑提斯送移民到麻州 的做法，讓聯邦政府與共和黨執政的「紅州」地方首長互踢皮球再添一樁實例。

德桑提斯與艾伯特近來分別將州內逮捕的無證移民以專機或專車方式，送往華府、紐約市、麻州瑪莎葡萄園(Martha's Vineyard)及芝加哥等地。對於拜登政府來說，美國南境的無證移民問題不但造成處理困難，儼然也成為政治燙手山芋。共和黨則希望在期中選舉之前抓緊機會，猛攻移民議題。

尚皮耶16日說，德桑提斯與艾伯特誘騙100多名計畫向美國政府申請庇護、包括未成年孩童在內的無證移民，謊稱要將他們送往可以有福利可領的棲身之處。

她指出：「其中有孩子，有母親，他們為了逃避共產主義而離鄉背井。」她說：「但德桑提斯州長與艾伯特州長怎麼對待他們呢？他們把這些人當成棋子，當成牲畜一樣，配合一場殘忍且預謀的政治演出。」

尚皮耶說，佛州並未與墨西哥接壤，但德桑提斯卻派專機把無證移民送往麻州瑪莎葡萄園，而且事先並未知會當地政府，顯然就是政治操弄。

另一方面， Axios新聞網站報導，內閣首長16日與白宮官員開會，討論美墨邊境無證客問題的解決之道，包括對派遣專機、專車將無證移民送往其他城市的共和黨州長提告。

德桑提斯派出專機，14日晚間將大約50名以委內瑞拉人為主的無證客，載到向來被視為有錢人避暑勝地的麻州瑪莎葡萄園。德桑提斯此舉引來民主黨陣營及移民權益倡議團體強烈批判，譴責如此動作是以政治動機為出發點，缺乏人道精神。

Axios新聞網站報導，打算向美國申請庇護，來自委內瑞拉首都卡拉卡斯(Caracas)的無證移民凱提斯卡(Katiuska)接受訪問時說，原本獲得告知將被送往紐約市，另外有些人則被告知將被送到波士頓，結果卻來到瑪莎葡萄園。