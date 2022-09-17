「不知道會被送到哪」 無證客：佛州說會有住處、工作

無證客被佛州政府送到瑪莎葡萄園後，準備前往鱈魚角基地。（美聯社）

佛羅里達州共和黨籍州長德桑提斯 (Ron DeSantis)14日支付兩架飛機費用，將48名無證移民 從德州聖安東尼奧(San Antonio)送至麻州 ，移民收到麻州簡介小冊和地圖，被承諾有工作與住處，還被錯誤告知要向公民及移民服務局(USCIS)更改地址；民主黨州大為震驚，白宮痛斥此舉是政治噱頭，許多移民也因此困惑不已。

美聯社報導，聖安東尼奧一名西語裔女性每日帶食物和禮物卡探視該市收容處移民，並承諾華盛頓、紐約、費城和波士頓會提供食物和三個月的住處；一名移民表示本以為會去紐約，其他人則以為會去波士頓。

德桑提斯效仿德州州長艾伯特(Greg Abbott)，在幾乎未提供資訊的情況下，將大批移民送到民主黨據點。

48名移民14日突然被送到位於麻州的富豪度假勝地「瑪莎葡萄園島」(Martha's Vineyard)，該島「瑪莎葡萄園社區服務處」(Martha's Vineyard Community Services)執行長伊莉莎白‧福爾卡雷利(Elizabeth Folcarelli)表示，該社區疲於張羅住處和食物，而且「移民被告知會有工作和住處」。

這批移民多數來自委內瑞拉，很多人不太會說英語，當地西語高中生前來協助翻譯，當地民眾也踴躍捐贈食物款待移民；艾德加敦(Edgartown)警察局長邁可納米(Bruce McNamee)表示，許多移民對於未獲通知便被送到此處感到疑惑，這令人擔心。

律師恩里克斯(Julio Henriquez)見過多名移民後表示，他們不清楚身處何處，移民登機後收到小冊子和麻州地圖；他說還有一封未署名信函叫移民應向USCIS通知更改地址，但其實追蹤移民下落的單位是聯邦移民及海關執法局(ICE)，「這個建議爛透了。」

美聯社指出，許多移民19日在聖安東尼奧與ICE有約，其他移民則被要求在兩周至三個月內向費城和華盛頓等多市的移民單位回報。

恩里克斯表示，美國官員告訴移民律師要延後這些報到，國土安全部(DHS)官員16日則未回應。

移民16日自願被送到附近度假景點鱈魚角(Cape Cod)的軍事基地；麻州共和黨籍州長貝克(Charlie Baker)表示，他已動員125名國民兵協助麻州急難管理廳。

德桑提斯16日未回應移民聲稱不知身處何處的說法，他表示多數移民是自願前往瑪莎葡萄園島；德桑提斯誓言會繼續送移民到對移民友善的「庇護地」。

部分移民似乎未受當前混亂影響，一名從德州免費搭車至紐約的24歲移民表示，他沒有其他選擇，至少有人幫他抵達紐約找工作。