瑪莎葡萄園無證客 麻州轉安置鱈魚角基地
14日被佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)用包機送至麻州瑪莎葡萄園島(Martha's Vineyard)富豪居住地的50名左右無證客，16日已被轉送到鱈魚角軍事基地(Base Cape Cod)接受人道庇護。麻州共和黨州長貝克(Charlie Baker)表示，這些移民是自願被帶到該基地，他也將啟動125名國民警衛隊成員協助支援。
這群無證客16日上午在瑪莎葡萄園島一座教堂裡，得知麻州政府將在鱈魚角軍事基地提供他們庇護時，高聲歡呼；在登上州和地方政府提供的巴士前往基地之際，他們相互擁抱，也擁抱當地志工。
近幾個月來，亞利桑納州及德州已將數千名無證客載往芝加哥、紐約及華府等地；15日德州州長艾伯特(Greg Abbott)也以兩輛巴士載運百名無證客到華府美國海軍天文台(USNO)；那座科學研究機構的其中一棟建築，正是副總統賀錦麗官邸所在地。
美墨邊境州不斷運送無證客到北部對無證移民友好的「庇護城市」、藉此嘲諷抗議聯邦移民政策，這樣的舉措已遭到白宮、移民倡議者和民主黨官員嚴厲譴責。
提供無證移民協助的民權律師組織16日表示，「這種懦弱的政治噱頭讓我們的客戶身處在危險中。」律師們表示，這些無證客的故事「既讓人心碎也令人憤怒」；有些無證移民星期一得參加數千哩外的移民聽證會，14日有很多人一抵達瑪莎葡萄園島就前往醫院接受治療。
貝克州長辦公室表示，鱈魚角聯合基地是國家應急管理機構指定的緊急避難所，旨在提供「適合家庭和個人需求的安全臨時住所」。這些移民將被安置在宿舍式空間，有單獨空間容納個人和家庭，家庭成員不會被分開，也將獲得法律、醫療保健、食品、衛生用品和危機諮詢等服務。
貝克稱讚瑪莎葡萄園社區在緊急時刻為無證移民設立臨時避難所，他表示，「我們感謝過去幾天在瑪莎葡萄園島為這些人提供即時服務的供應商、志工和當地官員。」
與紐約等較有能力處理無證客的大城市不同，瑪莎葡萄園只有1萬5000人口，有許多富豪及政商名流在當地有產業，包括前總統歐巴馬在內。當地社區服務人員表示，為這些人提供遮風避雨的地方是「巨大挑戰」，但當地居民仍迅速提供了關鍵服務。
麻州眾議員費南德斯 (Dylan Fernandes) 推文表示，「我們的島動員鋪設了50張床位，為每個人提供了一頓美食，為兒童提供遊樂區，確保大家獲得需要的醫療保健和支持。我們是一個團結起來支持移民的社區。」
埃德加敦(Edgartown Town)鎮長哈格蒂(James Hagerty)表示，社區總計捐出了數萬元來幫助這些人。
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