瑪莎葡萄園無證客 麻州轉安置鱈魚角基地

為抗議聯邦的移民政策，德州州長艾伯特將一批無證移民用巴士送到副總統賀錦麗的家門口。（歐新社）

14日被佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)用包機送至麻州 瑪莎葡萄園島(Martha's Vineyard)富豪居住地的50名左右無證客 ，16日已被轉送到鱈魚角軍事基地(Base Cape Cod)接受人道庇護。麻州共和黨州長貝克(Charlie Baker)表示，這些移民 是自願被帶到該基地，他也將啟動125名國民警衛隊成員協助支援。

這群無證客16日上午在瑪莎葡萄園島一座教堂裡，得知麻州政府將在鱈魚角軍事基地提供他們庇護時，高聲歡呼；在登上州和地方政府提供的巴士前往基地之際，他們相互擁抱，也擁抱當地志工。

近幾個月來，亞利桑納州及德州已將數千名無證客載往芝加哥、紐約及華府等地；15日德州州長艾伯特(Greg Abbott)也以兩輛巴士載運百名無證客到華府美國海軍天文台(USNO)；那座科學研究機構的其中一棟建築，正是副總統賀錦麗官邸所在地。

美墨邊境州不斷運送無證客到北部對無證移民友好的「庇護城市」、藉此嘲諷抗議聯邦移民政策，這樣的舉措已遭到白宮、移民倡議者和民主黨官員嚴厲譴責。

佛州州長德桑提斯用小飛機將一批委內瑞拉無證移民送到麻州度假勝地瑪莎葡萄園，這些移民又再被轉送到麻州的鱈魚角軍事基地暫置，活像個人球。（美聯社）

提供無證移民協助的民權律師組織16日表示，「這種懦弱的政治噱頭讓我們的客戶身處在危險中。」律師們表示，這些無證客的故事「既讓人心碎也令人憤怒」；有些無證移民星期一得參加數千哩外的移民聽證會，14日有很多人一抵達瑪莎葡萄園島就前往醫院接受治療。

貝克州長辦公室表示，鱈魚角聯合基地是國家應急管理機構指定的緊急避難所，旨在提供「適合家庭和個人需求的安全臨時住所」。這些移民將被安置在宿舍式空間，有單獨空間容納個人和家庭，家庭成員不會被分開，也將獲得法律、醫療保健、食品、衛生用品和危機諮詢等服務。

貝克稱讚瑪莎葡萄園社區在緊急時刻為無證移民設立臨時避難所，他表示，「我們感謝過去幾天在瑪莎葡萄園島為這些人提供即時服務的供應商、志工和當地官員。」

與紐約等較有能力處理無證客的大城市不同，瑪莎葡萄園只有1萬5000人口，有許多富豪及政商名流在當地有產業，包括前總統歐巴馬在內。當地社區服務人員表示，為這些人提供遮風避雨的地方是「巨大挑戰」，但當地居民仍迅速提供了關鍵服務。

麻州眾議員費南德斯 (Dylan Fernandes) 推文表示，「我們的島動員鋪設了50張床位，為每個人提供了一頓美食，為兒童提供遊樂區，確保大家獲得需要的醫療保健和支持。我們是一個團結起來支持移民的社區。」

埃德加敦(Edgartown Town)鎮長哈格蒂(James Hagerty)表示，社區總計捐出了數萬元來幫助這些人。