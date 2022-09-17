我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CIA副局長：習近平告知解放軍 至2027年具武統台灣能力

加州通膨紓困金下月發放 個人年收入低於25萬可領

如何處理燙手芋? 國安部、白宮對無證客問題嚴重分歧

記者顏伶如、編譯郭宣含／綜合報導
美國無法管控越來越多的入境無證移民，使這些移民被當成人球被各州丟來丟去。圖為邊境巡邏人員發送食物給無證客。（路透）
美國無法管控越來越多的入境無證移民，使這些移民被當成人球被各州丟來丟去。圖為邊境巡邏人員發送食物給無證客。（路透）

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，美墨邊界非法入境人數持續增加之際，國土安全部(DHS)高層官員與白宮出現重大分歧；某些DHS高層官員在會議中坦言，拜登政府不願把無證客從邊境地區轉送到其他城市的政策，讓基層執行機關充滿無奈。

每日8000人非法入境 拜登政府不願移送內陸城市

根據國家廣播公司取得資料，目前美國南部邊境每天非法入境人數將近8000人；報導指出，根據DHS內部文件與紀錄，美國南部邊境非法入境人數持續增加，邊境地區共和黨籍州長則自行將境內取締無證客運往民主黨執政城市，讓DHS官員對於邊境問題備感壓力。

在NBC報導後，白宮未對此回應；DHS發言人則發出聲明表示：「摩擦傳言有誤，古巴和委內瑞拉移民在邊界的人數遽增構成獨特且複雜的挑戰，聯邦政府維持一致承諾，會採取有秩序且安全人道的方式安置移民。德州和佛州州長的操作，以及據悉欺騙古巴和委內瑞拉移民的作法應受到譴責。」

美墨邊境極長，圖為國安部巡警在亞利桑那州和墨西哥邊境訊問一位無證移民，該區域極熱...
美墨邊境極長，圖為國安部巡警在亞利桑那州和墨西哥邊境訊問一位無證移民，該區域極熱，常常有上百度華氏的高溫。（美聯社）

DHS執行壓力大 建議送美加邊境或洛杉磯收容

知情官員透露，白宮近來針對移民問題舉辦多場跨部門高層會議，DHS官員在會中提出解決邊境危機的多項方案，例如透過專機把無證客送往美加邊境地區，以便減輕美墨邊境無證移民人數爆增的壓力。

報導指出，文件顯示，某些DHS高層官員在會中表達對白宮的無奈，因為白宮不願跟進共和黨籍州長將無證移民送往其他城市的運作模式。DHS提出的建議方案裡，包括把邊境地區遭取締的無證客送到洛杉磯，並且預先告知洛杉磯當地收容機構，讓收容中心有時間先行安排。

美國對於無證移民問題越來越對立，不僅兩黨意見相左，南北各州也動作頻頻，邊境政策恐...
美國對於無證移民問題越來越對立，不僅兩黨意見相左，南北各州也動作頻頻，邊境政策恐將成為選舉另一議題。圖為一名想進入德州邊境的女生。（路透）

共和黨州長突襲送人到紐約、華府等 引發混亂

官員指出，DHS提議的計畫，將可避免德州、亞利桑納州及佛州共和黨籍州長在沒有預警的情況下，突然把無證客陸續送到紐約市、華府、芝加哥或麻州度假勝地瑪莎葡萄園(Martha's Vineyard)而引發的混亂狀況。

報導指出，DHS官員表示，邊境地區共和黨籍州長動作頻頻，目的在於製造混亂，為討論移民問題的全國輿論帶風向，但白宮官員在同一時間卻對DHS提出將無證客有計畫地送往其他城市的方案百般阻撓。

達9000人可啟動內陸處理程序 DHS要求相關部門準備

白宮官員先曾訂定標準，如果美墨邊境每天非法入境人數達到9000人，便將啟動名為「內陸處理程序」(interior processing)規畫，將無證移民從邊境地區以專機或專車送往內陸其他城市的安置地點，等待移民法院出庭日期。

報導指出，DHS官員近來在會議當中提出要求指出，相關部門應該開始準備專機，為「內陸處理程序」盡快準備。

美墨邊境 移民 白宮

上一則

五角大廈將台灣業務轉移中國事務部門主管 遭批時機錯誤

延伸閱讀

台灣10月上旬入境 不開放0+7

台灣10月上旬入境 不開放0+7
助烏克蘭反攻 白宮批准新增6億美元軍援

助烏克蘭反攻 白宮批准新增6億美元軍援
每天8000人非法入境 國安部與白宮重大分歧

每天8000人非法入境 國安部與白宮重大分歧
佛州州長包機送43無證客到麻州富豪區 白宮批作秀

佛州州長包機送43無證客到麻州富豪區 白宮批作秀

熱門新聞

英女王伊麗莎白二世最後一次有紀錄的公開露面，是接見並任命新的英國首相特拉斯(Liz Truss)。(美聯社)

快看世界／拍下英女王最後一次露面 攝影師憶背後故事

2022-09-09 16:08
前總統川普。美聯社

即將被捕？健康欠佳？川普匆匆搭機返華府引熱議

2022-09-12 11:11
衛報報導，除了新爵位，威廉還將自動繼承康瓦爾公爵領地，淨資產價值超過10億英鎊（約11.6億美元）。 歐新社

威廉繼承價值10億英鎊領地 一夕變成英國大地主

2022-09-10 15:33
在英國女王伊麗莎白二世漫長而循規蹈矩的公職生涯中，偶爾也會展露平易近人的一面。圖為女王於1999年7月一次有關住房議題的訪問行程中，在蘇格蘭格拉斯哥和一名家庭主婦蘇珊．馬卡隆和她的兒子喝茶聊天。(Getty Images)

偷溜出宮、搭地下鐵 英女王也有平易近人一面

2022-09-09 11:45
梅伊（屈膝者）2017年7月12日陪同女王一起迎接西班牙國王伉儷訪問英國。（美聯社）

撿起落地食物正要放嘴裡 發現女王在看 梅伊自曝糗事

2022-09-10 09:49
通貨膨率8月仍然高達8.3%。退休族所依靠的社安金生活成本調整，明年也勢必要調。圖為國會眾院討論改進社安金體系，確保有能力給付。(Getty Images)

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

2022-09-14 09:42

超人氣

更多 >
紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑

紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑
長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明

長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明
無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片

無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片
查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默

查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默
中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬

中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬