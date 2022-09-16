美媒：五角大廈將台灣事務交中國事務副助理部長負責

國政治新聞網站Politico16日報導，考量兩岸局勢升溫，五角大廈決定將台灣業務自東亞辦公室移出，轉移給負責中國事務的副助理國防部長切斯。圖為五角大廈。（美聯社）

美國政治新聞網站Politico16日報導，考量兩岸局勢升溫，五角大廈決定將台灣業務自東亞辦公室移出，轉移給負責中國事務的副助理國防部 長切斯（Michael Chase）。

國防部發言人薩波（John Supple）向本報證實，這項調整將有助政策的效率和協調，更有甚者，讓國防部相關業務的組織架構與指揮系統和國務院 等行政部門保持一致。

「這項調整並未改變我們的『一個中國』政策、我們對盟友夥伴的承諾，或是我們對維持自由開放印太地區的關切。」薩波說。

根據報導，這項業務調整來自於國防官員對北京 侵略台灣的憂心增加，尤其是在8月台海危機之後；美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）上月初訪問台灣，中國隨即對台灣周邊發起大規模演習，升高台海和區域局勢緊張。

報導指出，五角大廈稱這項組織業務調整將有助提高內部運作效率，但批評者認為時機點「糟糕透頂」，川普政府時期的東亞事務副助理部長柯林克（Heino Klinck）說，中方不會認為這是巧合，無意也好天真也罷，美國傳遞「對台關係是對中關係的其中一部分」的訊號，告訴全球裴洛西訪台後美國政策調整成更加親中的路線。

共和黨籍聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）表示，任何弱化美國協助台灣自我防衛的做法都是壞主意；這是對北京發送錯誤訊息，讓中方認為他們能支配美台關係，甚至有權討論美國回應台灣安全需求的政策。

截至川普執政中期，中國、台灣、日本、南韓和澳洲事務都由東亞事務副助理部長管轄，直到2019年6月，時任印太助理部長薛瑞福（Randy Schriver）將中國業務單獨移出，增設副助理部長專責，讓新副助理部長專心處理中國，東亞辦公室協調美國盟友；現任負責中國事務的副助理部長是切斯。

薛瑞福告訴Politico，從中國的規模來看，這樣的調整幾乎是不可避免，也意味著台灣將獲得較少關注；他說，傳統認為台灣是處理對中關係的一個問題，隨著組織架構調整，這項概念又回來了，北京可能會滿意，因為這看起來就像「台灣是中國的一部分。」

美國政府負責台灣事務有三個主要部門，分別為白宮國安會、國務院與國防部。

美國國務院過去有中華民國科，自1979年美中建交後，國務院內部調整為中國科與台灣事務協調處；國安會過去有負責中台蒙事務主任及亞洲事務資深主任，拜登上任後略作調整，新設印太事務協調總監一職，將中國自亞洲事務獨立出來提升至資深主任位階，由羅森伯格（Laura Rosenberger）出任，她去年3月18日參加阿拉斯加美中高層對話時，頭銜為「中國暨台灣事務資深主任」，此外，仍有一名負責中國暨台灣事務的主任。