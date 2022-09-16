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美方發布新報告 稱解放軍與俄軍共有一個「潛在弱點」

編譯周辰陽／即時報導
美國國防大學發布的一分新報告，發現缺乏交叉訓練為中共人民解放軍內部的可能致命傷。這一點已經削弱了在烏克蘭作戰的俄羅斯武裝部隊將領，且可能妨礙他們發動類似戰爭的能力。資料照片。（歐新社）
美國國防大學發布的一分新報告，發現缺乏交叉訓練為中共人民解放軍內部的可能致命傷。這一點已經削弱了在烏克蘭作戰的俄羅斯武裝部隊將領，且可能妨礙他們發動類似戰爭的能力。資料照片。（歐新社）

美國國防大學（US National Defence University）發布的一分新報告指出，中共人民解放軍的將領共有一個潛在弱點，而這一點已經削弱了在烏克蘭作戰的俄羅斯武裝部隊將領，且可能妨礙解放軍發動類似戰爭的能力。

CNN於16日報導，該報告發現缺乏交叉訓練（Cross-training）為解放軍內部的可能致命傷（Achilles' Heel）。作者深入挖掘解放軍五大軍種（陸軍、海軍、空軍、火箭軍跟戰略支援部隊）、超過300名高層將官直至2021年的6年背景，發現每個軍種領導人除了各自軍旅生涯起步的地方外，不太可能擁有任一分支（Branch）的作戰經驗。

換句話說，解放軍陸軍士兵仍是陸軍士兵、海軍水兵仍是海軍水兵、空軍士兵也仍是空軍士兵。報告同時指出，解放軍將領很少在這些孤島（Silos）外冒險，而美軍自1986年就一直把交叉訓練列為法定要求，雙方在這一點上形成鮮明的對比。

這分73頁的報告繼續表明，此種「僵化（Rigidity）…可能降低中國在未來衝突的效能」，特別是在需要高水準聯合軍種行動的衝突，並認為解放軍部隊會因為困擾著侵烏俄軍將領的同類型問題而陷入困境，「該處部隊的整體凝聚力很低」。不過，其他分析師仍持續警惕低估陸方的能力，也警告不要直接拿解放軍跟俄軍相比。

解放軍 烏克蘭 俄羅斯

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