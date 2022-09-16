劍指中國？拜登下令「加強審查」影響國安交易

拜登總統下令加強審查某些影響國家安全的特定交易，被解讀為劍指中國。（美聯社）

拜登 總統15日發布行政命令，要求外國在美投資 委員會(CFIUS)加強審查影響國家安全的交易，尤其是來自「競爭或敵對國家」；這被認為「劍指中國」，「紐約時報」報導，這項行動將使美中關係更加緊張。

紐時指出，CFIUS成立近半世紀，多年來主要限制外國資金投入能直接影響美國安全的公司，例如軍事承包商。

新命令擴大了CFIUS的鎖定範圍，資深官員14日在背景簡報會表示，這項行政命令將審查涉及拜登政府施政優先的外國投資，包含攸關供應鏈 彈性、保護美國民眾敏感個資以及維持美國科技領導地位等領域。

白宮發布的成果清單顯示，CFIUS審查領域將擴及微電子、人工智慧、生物科技、量子計算和潔淨能源等領域；紐時報導，這都是中國國家主席習近平倡導的「中國製造2025」的重要領域，美國如今也在這些領域投入更多資源。

資深官員表示，這項行政命令並非針對特定國家，而是審查交易案件，考量對國家安全的風險，這包含了解外國收購方，評估其意圖、能力等各方面，以及替被投資的美國企業評估任何可能的漏洞；這項行政命令或CFIUS都沒有特別針對中國，「重要的是投資者來自哪裡、投資者是誰」。

財政部長葉倫(Janet Yellen)15日透過聲明表示，這項行政命令能強化並保護美國的供應鏈免受外國威脅。

葉倫解釋，CFIUS未來審查投資案件還必須考量外國針對美國產業的投資趨勢、網路安全以及美國民眾敏感個資的安全風險。

美聯社報導，財政部今年8月的報告顯示，中國投資者申請對美投資案件量是去年的兩倍有餘。