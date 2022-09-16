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習普會 俄期待中能當輸血「救命線」

編譯孫梁／綜合15日電

俄羅斯總統普亭15日與中國國家主席習近平在上合峰會期間的會面，被認為是兩個獨裁領袖感到有必要為反對美國的霸權而形成統一戰線，普亭也期待在俄羅斯面對烏克蘭戰場遭受嚴重挫敗，以及西方制裁重傷經濟的時刻，中國能成為給俄羅斯輸血的救命線；中國已成為俄羅斯產品的主要買家。

紐約時報報導，分析人士指出，普亭可能尋求從中國得到比堅定支持的聲明更實質的協助，包括與中國達成鋪設重要輸氣管道的協議，以取代歐洲向中國出口更多西伯利亞的天然氣，因為歐洲在俄烏戰爭爆發後，迅速減少從俄羅斯的能源進口。

卡內基國際和平基金會的俄羅斯、中國和中亞研究人員烏馬羅夫(Temur Umarov)認為，雖然中國需要表現出對俄羅斯的支持，但習普會對中國的重要性不如這場會面對俄羅斯的重要，「我認為習普會對習近平不是一次重要會議，但對普亭來說，則是他在烏茲別克做的最重要的一件事。」

分析人士認為，中國在支持俄羅斯上持審慎態度，尤其是在烏克蘭問題上，為俄羅斯提供更多的幫助，包括經濟與軍事幫助，是冒違反西方制裁的風險，將損害中國經濟。

烏馬羅夫說：「我不認為習近平會對普亭表達進一步的支持，但俄羅斯展現擁有朋友而不是孤立非常重要，以表明俄羅斯在世界上仍受歡迎。」

習近平此次是他2020年1月訪問緬甸後的首次出國，習普會是一次展示他重新發揮全球政治領袖作用的機會；習近平今年7月1日到香港出席回歸25周年慶典，是他在疫情爆發後首次離開中國。

習普會也符合中國的宏大目標，以表明中國雖然因台灣、人權和其他問題與西方國家的關係緊張，但在國際上並不孤立，並有助於推動建立中國觀點的國際秩序。

俄羅斯 普亭 習近平

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