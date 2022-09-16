上合組織制衡北約？官方：非封閉軍事政治集團不能類比

出席上合峰會的各國領袖合影，俄國總統普亭站在中間（右五），但在這張合照裡獨缺中國國家主席習近平。（路透）

由中國和俄羅斯主導的區域合作機制「上海合作組織」16日在烏茲別克召開峰會，中、俄領導人習近平和普亭15日先進行雙邊會談，在台海議題和烏克蘭戰事上相互撐持。

上海合作組織(Shanghai Cooperation Organization)2001年6月15日在上海成立，是個橫跨歐亞的政治、經濟及安全合作組織，也是第一個以中國城市命名的政府間國際組織，其前身是1996年建立的「上海五國」對話機制。

上海合作組織的官網資料顯示，目前擁有中國、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克、巴基斯坦、印度8個會員國，另有伊朗、蒙古、白俄羅斯 和阿富汗四個觀察國，以及亞美尼亞、亞塞拜然、柬埔寨、尼泊爾、斯里蘭卡、土耳其六個對話夥伴國。

就地理範圍和人口而言，上合組織是世界最大的區域組織，成員國總面積約3600萬平方公里，約為亞歐大陸總面積的五分之三，人口約34億，大概是世界總人口的43%，並占全球的國內生產毛額(GDP)30%以上。

西方認為，這個組織是北大西洋公約組織 (NATO)未來在東方的重大制衡力量。不過上合組織官方強調，這不是個封閉的軍事政治集團，因而不能跟北約類比。

上合組織宣稱，其防務安全始終遵循公開、開放和透明的原則，奉行不結盟、不對抗、不針對任何其他國家及組織的原則，一向倡導互信、互利、平等、協作的新安全觀。

上合組織的最高決策機構是成員國元首理事會，每年舉行一次會議，決定組織內的所有重要問題；政府首腦理事會也是每年舉行一次會議，討論組織框架下的多邊合作和優先領域的戰略，決定經濟等領域的原則性和重要問題，並通過組織預算。

此外，上合組織的運行機制還包括國會領導人會議、外長會議和國防部長會議等。另有兩個常設機構，分別是設在北京 的秘書處，以及設在烏茲別克首都塔什干(Tashkent)的地區反恐怖機構執行委員會。

秘書處的級別較高，在重大事件上，地區反恐怖機構執行委員會每年須向秘書處報告。只有秘書處及秘書長能對外代表上合組織。工作人員由各國推選，中國一般由外交部人員擔任。