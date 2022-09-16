破壞社會穩定、削弱霸主地位…中俄在5方面現實威脅美

俄國在侵烏之際，仍拉攏中國參加東方2022聯合軍事演習。（美聯社）

習近平與普亭 在世局關鍵時刻的會面格外受到外界密切關注，福斯新聞頻道(Fox News)的評論指出，美國對任何一個近乎同等的對手競爭已受到巨大威脅，當兩個對手結合起來，威脅就會加倍增加；分析從五方面指出，中俄戰略聯手對美國構成的生存威脅。

首先是中俄兩國都制定了長期戰略，透過間諜活動、秘密影響、顛覆及選舉干預等來破壞美國社會的穩定。無論是中國孔子學院或是俄羅斯 情報部門，都深層滲透及接觸有影響力的人，同時滲透到商業、政治和激進組織內，煽動不和，將美國描繪成一個不民主的威權國家。

其次是中俄已發展出一套學說，就是一旦美國介入地方衝突，例如烏克蘭 戰爭及潛在的台海衝突時，它們會在戰場上擊敗美國。尤其是若莫斯科與北京同時開戰，美國就要冒著在兩個戰場上同時作戰的風險。儘管五角大廈駁斥，但美國不斷援助烏克蘭讓人擔憂武器供應枯竭，加上從阿富汗混亂撤軍的情況，讓人對美軍能否同時在兩個戰區作戰產生了懷疑。

第三是美國對技術的過度依賴，正是中俄視為美國最大的弱點，它們可以透過網路攻擊及太空戰，削弱或摧毀美國軍事及民用網絡。美國的關鍵基礎設施，從銀行、交通、醫院以至核電廠，都容易受到攻擊。

第四是中俄加速經濟合作，兩國都預測國際商業及投資重心正在向亞洲轉移，目前已開始以盧布或人民幣，而不是歐元或美元來展開雙邊交易，中國與俄羅斯結合，勢將符合中國以人民幣取代美元的長期目標。

另外，儘管中俄並非天生盟友，甚至發生邊界爭端，但兩國都有共同的事業而團結在一起，那就是要削弱美國在世界上的主導地位，亦即兩國所稱的霸主地位。普亭與習近平的關係很融洽，雖然不完全是朋友，但在許多問題上意見一致，同時致力於追求國家利益及生存能力。

與此同時，俄羅斯國防部15日公布，俄中海軍戰艦正在太平洋水域展開聯合巡邏，外界流傳已久的猜測得到證實，參加這次聯合巡邏的主力正是此前「東方-2022」軍演的中俄艦艇。俄方宣稱這次巡邏的目的是加強俄中海軍合作，維護亞太地區的和平與穩定。

值得注意的是，在俄方宣布有關消息時，駐日本的美國核動力航母「雷根號」正好結束休整，離開橫須賀基地開始部署。