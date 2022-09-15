參院外委會通過台灣政策法 提供台灣5年65億元無償軍援

參院外交委員會主席梅南德茲主持審查台灣政策法案，法案14日通過，增加無償軍援台灣數額。(記者張文馨╱攝影)

參院 外交委員會14日通過台灣政策法案，據記者取得最新版本，對台灣無償提供的外國軍事援助規模由原本的4年45億美元，增加到5年65億美元，並將封鎖台灣或對台灣發動重大網路攻擊，也列為制裁北京高官的條件；此外，駐美代表處更名案的象徵條文改為較溫和的建議性質。

提升台灣軍力 抵擋解放軍入侵

本法案受到美中台三方共同關切。攸關軍援的第204條原為「台灣安全協助倡議」，修正版直接稱呼「台灣安全能力現代化，來抵擋甚至在必要時擊退來自中華人民共和國的入侵。」

根據最新版條文，國務院在與國防部協商與評估，應提供軍備、訓練和其他支持，使台灣政府加速軍力現代化，降低或阻止解放軍的灰色地帶行動、控制台海等附近海域和奪島等意圖。

台灣政策法案要求美國應擴大區域戰備庫以支持台灣，提供台灣20億美元的外國軍事融資貸款(包含貸款擔保與利息，12年內還清)。

原提案規畫，美國在未來4年提供45億美元的軍事援助，授權國務院在2023財年撥款2.5億美元，2024財年撥款7.5億美元，2025年15億美元，2026年20億美元；外委會通過的新版增加2027財年撥款20億美元，讓總額達到65億美元，並備註「無償提供」(grant)，代表由美國無償提供的軍備規模可達上述數字。

提供台灣主要非北約 盟友待遇

原提案指定台灣為美國的「主要非北約盟友」(major non-NATO ally，MNNA)，以提供台灣外援和武器出口優惠；通過後的新版將指定(designation)改為提供台灣主要非北約盟友的待遇(treatment)。

台灣政策法案要求美國加快台灣軍售流程，建立廣泛的軍事訓練計畫，發展軍事互操作性(interoperability)，增進台灣防衛能力；法案要求國防部長逐年評估並預先計畫，談美軍要如何避免中國以武力改變台灣現狀。

駐美處更名案 改列「國會意見」

外交部分，原案將駐美處更名案列為「美國政策」，通過後的新版本為「國會意見」認為，美國應與台北駐美國台北經濟文化代表處(TECRO)尋求展開協商，將台灣在華府代表機構名稱改為台灣代表處(Taiwan Representative Office)。

為了因應行政部門的質疑和憂慮，也有所妥協，外交委員會刪除第105條，亦即美國在台協會處長人事任命應獲得參院同意，並稱為「代表」。

總統應對中國侵台高官實施制裁

為了應對中國對台灣持續不斷的軍事行動，法案臚列制裁條件，包含中國推翻或解散台灣政府、侵犯台灣領土完整，對台灣實施海上封鎖、奪取台灣外島，或對台灣民用或軍事基礎設施發動重大網路攻擊。法案規定，美國總統應對涉台事務的中國黨政決策高層、中國國有與控股的金融機構等，實施簽證和資產凍結的制裁行動。

根據國會立法程序，該案目前通過參院的外交委員會審查，還要送到院會審議；若全參院表決通過，再送至眾院 審查，但眾院目前並沒有任何提出任何相對法案。本會期將到年底結束，中間還有11月的期中選舉，其中變數仍多。

據路透報導，台灣政策法案有可能被納入更大型法案中(例如國防授權法案)，在今年年底會期結束前一起夾帶通過；眾院今年7月已通過一年一度的國防授權法案，該案還在參院審議中。