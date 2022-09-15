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若來不及立法 須重走流程 台灣政策法仍有「重重關卡」

記者張文馨張筠／華盛頓報導

美國聯邦參院外交委員會14日下午以17票贊成、5票反對，表決通過台灣政策法案，委員會主席梅南德茲(Bob Menendez)會後受訪表示，主要修正象徵性條文，其他如安全援助、國際參與和經濟往來等實質內容並未調整。

台灣政策法兩度延審，至14日終於舉行，梅南德茲開審時在會中表示，這部法案重點在強化對台灣的安全援助，以加強對中國大陸的威懾，「美國不尋求戰爭，若我們需要可信的嚇阻力量來維持兩岸穩定，我們就必須清楚看待當下現況。」

據轉述，全案審查花費不到一小時，至少四名議員提出修正案，最後全案以17票對5票通過；投下反對票的包含民主黨籍的墨菲(Chris Murphy)、馬基(Edward Markey)、范霍倫(Chris Van Hollen)、夏茨(Brian Schatz)以及共和黨籍的保羅(Rand Paul)。

此外，馬基提案，鼓勵美國政府優先設立軍事危機熱線，以應對在台海可能導致誤判的潛在事件，經表決通過。

曾對此案表達保留立場的墨菲會後受訪表示，這部法案通過了，並非一致同意(unanimous consent)，他認為接下來針對這部法案仍會有持續的討論。

被問到委員會修正通過的版本是否回應了他事前對法案的關切，墨菲表示，「我沒有投下支持票」；墨菲上月告訴彭博資訊說，這部法案將拉近美台距離，他不確定現在是不是揚棄40多年來政策的好時機。

聯邦參院外交委員會首席議員芮胥(James Risch)說，會議討論熱烈，最後通過版本只略微做了修正。

梅南德茲說，委員會通過的版本跟原版差異不是太大，期待法案接下來的進展。

在外委會將法案送出後，參院院會將接手審理，這項法案內容也須獲聯邦眾議院支持通過，才能送交白宮給拜登總統簽署。

國會11月8日將舉行期中選舉，10月和11月有一半時間都休會，開會時間有限；加上本屆國會任期到明年1月3日，若來不及完成立法，則屆期不連續需重走立法流程。

台灣政策法跨出審查第一步後，仍有重重關卡在前。

台駐美代表蕭美琴14日表示，憲法體制有行政與立法的權責分工，「不同的討論顯示議員們對台灣安全的關心」。

參院 期中選舉 拜登

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