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廢除交往限制、制裁越線軍演…台灣政策法「顛覆一中」

編譯張佑生／綜合報導
美國聯邦參院外交委員會14日通過「2022台灣政策法案」(簡稱「台灣政策法」)。圖為美國國會的一個代表團9月8日訪問台北總統府，蔡英文總統(左七)接見。(Getty Images)
美國聯邦參院外交委員會14日通過「2022台灣政策法案」(簡稱「台灣政策法」)。圖為美國國會的一個代表團9月8日訪問台北總統府，蔡英文總統(左七)接見。(Getty Images)

美國聯邦參院外交委員會14日通過美中台矚目的「2022台灣政策法案」(簡稱「台灣政策法」)，由於部分條文牽涉到美中台互動的定位，不僅白宮關切，北京更撂下狠話。中國駐美大使秦剛對美國副國務卿薛曼說，法案若通過，中美關係將面臨「破裂」。

中國外交部發言人毛寧14日在例行記者會上表示：「我還不了解秦大使具體說了什麼。我想他是在強調堅持一個中國原則對於中美關係的重要性。」

無論是北京所稱的「一中原則」或是華府慣用的「一中政策」，法案多處涉及對「一個中國」的挑戰、掏空甚至顛覆。

例如，草案第四章「國際組織納入台灣」第五節「有關聯合國大會2758號決議的釐清」，要求美國政府應澄清聯合國第2758號決議僅承認中華人民共和國在聯合國是唯一合法代表中國的政府，但未處理台灣在聯合國的代表權以及參與相關組織問題，並主張該決議對於中華人民共和國與台灣的關係未採立場，也未含任何攸關台灣主權的聲明。這段內容，就和北京長年把2758號決議與「一中原則」劃上等號的說法完全不同。

此外，由於謹守「一中政策」，美國不允許台灣在聯邦機構內展示主權象徵符號，包括中華民國國旗或軍服。台灣政策法則要求美國國務卿，在法案生效90天內廢除任何限制美台互動的相關內規。

法案的草案曾要求美國在台協會台北辦事處處長任命應比照美國駐外大使提名程序，須經參院確認同意，且職稱應改為「代表」，等於在台美無正式外交關係下，變相以邦交國同等方式對待台灣。

軍事方面，最受外媒注意的條文有兩條，一是賦予台灣「主要非北約盟友」地位，二是未來四年提供台灣45億美元軍援資金，但不含安全承諾。法案還要求美國總統，若北京大規模升級對台惡意行徑，對台灣治理制度、領土完整產生重大影響，應制裁中方高層，最高可制裁大陸國家主席習近平。

外國人士或機構重大干預台灣民主程序、破壞台灣穩定、從事惡意網路行為或穿越台海中線軍演，法案也要求美總統予以制裁。

不過，美國立法程序繁瑣費時，一部議案若要送交總統簽署成法，必須先在參眾兩院的相關委員會過關，並獲得兩院全院通過文字相同的版本，目前眾院尚無對應版本的法案。本屆國會明年1月期滿，審議過程中條文內容必然會有所增減，最終與最初版本可能有不小差異。

北京 聯合國 一中政策

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