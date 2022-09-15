「與台關係 非北京說了算」 30國議會聯盟將增加議員訪台

美國聯邦參院外交委員會14日下午表決通過台灣政策法案，強化對台灣的安全援助，以加強對中國大陸的威懾。圖為台軍9月7日在屏東縣實彈演習。(Getty Images)

串連約30個國家的「對華政策跨國議會聯盟」(IPAC)14日發布公報，強調各國與台灣的關係不是中國說了算，聯盟將推動增加台灣與其他國家之間的國會議員互訪，並抵抗中國試圖推翻各國的外交政策自主行為。

公報說，IPAC(Inter-Parliamentary Alliance on China)將努力確保在世界各地的台灣代表處擁有必要的法律地位，以利強化各國與台灣的經濟、社會、文化及政治關係。參與IPAC的各國議員將致力促進台灣被有意義納入世界衛生組織(WHO)、國際民航組織(ICAO)、國際刑警組織(INTERPOL)等國際組織的運作。

IPAC還強烈批判中共 當局違反人權、自由、民主等原則並致力於行動倡議，成員為超過200名國會及歐洲議會(European Parliament)議員。

台灣駐美代表蕭美琴13日在華府雙橡園宴請上述30個國家的約60名國際友人 ，團結民主國家反對中共升高對台灣的軍事壓力。來自歐洲、亞洲和非洲的這些國會議員，都是IPAC成員，他們都主張若中國侵略台灣，國際社會應予制裁。

路透獨家報導，在俄羅斯入侵烏克蘭 後，北京也可能企圖以武力占領台灣，台灣於是加緊遊說理念相似的民主國家，共同抵制中國，蕭美琴邀集這批國際友人，是台灣最新的動作。

蕭美琴告訴來自澳洲、英國、加拿大、印度、日本、立陶宛、荷蘭、紐西蘭和烏克蘭的來賓，「很重要的是，要讓霸凌者明白我們(台灣)有很多朋友」，「我們不是要刺激惡霸，但我們不會屈服於惡霸的壓力」。

她說，「國際社會站在烏克蘭同一陣線的同時，我們當然希望國際社會也會和台灣站在一起‧‧‧‧‧‧我們團結一氣，就可遏阻中國進一步的侵略行動」。