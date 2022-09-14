8月通膨率8.3% 美股驚跌近1300點 2年之最

由於通膨率仍居高不下，道瓊指數大跌近1300點。（美聯社）

隨著汽油價格走低，美國通膨今年8月呈現連續第二個月減緩，但日常生活各項開銷還是持續漲價，通貨膨脹居高不下，讓美國家庭承受龐大壓力。華爾街聞訊，股市重挫，創兩年多以來單日下跌紀錄。

物價指數 居高不下 升息 力道恐加重

根據13日公布的最新統計，今年8月消費者物價指數(Consumer Price Index，CPI)較去年同期增加8.3%，高於預估的8.1%，比今年7月上升0.1%。然而，扣除對物價較為敏感的能源、食物等項目，較能精準反映通膨現況的核心價格(core prices)，上升趨勢則令人憂心。核心價格增加超出先前預期，市場開始議論紛紛，推測聯準會 (Federal Reserve)下一波升息時，出手力道可能加重，美國經濟恐將跌入衰退。

房租、醫藥費、新車價格通通變貴，今年8月核心價格比去年同期上升6.3%，高於預估的 6.1%，與今年7月相比則勁升0.6%。美聯社報導分析，從家具到運動器材，各種商品價格持續上漲，反映出消費者需求量依然強勁，導致商家提高售價。

部分經濟學者原本預期，核心通膨(core inflation)可望趨於平緩，但最新公布的據據則讓希望破滅。

投資人對政府抵抗通膨成效沒信心，華爾街大震盪，道瓊指數創下自2022年6月以來最大跌幅。（美聯社）

股價13日則慘跌，道瓊工業平均指數下跌1276.37點或3.94%，以3萬1104.97點收市，創2020年6月來最大跌點；史坦普指數(S&P 500)跌幅創下2020年6月以來新高紀錄，損失超過4%。核心價格漲幅超出預期，讓債券收益率(bond yields)隨之走高。許多投資人害怕聯準會為了打壓通膨，將會進一步縮緊信用貸款。一般預料，聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)下周將宣布另一波大幅升息，消費者或企業申辦貸款將付擔更高成本。

美聯社分析，聯準會繼續升息，可能讓美國經濟成長受到抑制，甚至開始衰退。對消費者及企業貸款均有重要影響的基準短期利率(benchmark short-term rate)目前為2.25%至2.5%之間，某些經濟學者研判，聯準會可能繼續調升，讓基準短期利率到2023年初達到至少4.5%。屆時聯準會若要達到「軟著陸」(soft landing)目標，恐將面臨更高難度。「軟著陸」定義為通膨降低，經濟成長雖然趨緩，但沒有導致經濟衰退或出現高失業率。

專家：美國經濟可能出現「硬著陸」

經濟研究諮詢公司「宏觀政策視野」(MacroPolicy Perspectives)資深經濟學者羅斯納-華波頓(Laura Rosner-Warburton)表示，13日出爐的最新統計報告「令人失望」。她說，統計報告透露了繼續升息所衍生的風險，以及美國經濟可能出現「硬著陸」(hard landing)。

共和黨陣營以通膨高漲做為今年期中選舉的主要競選話題，直指拜登總統去年通過規模1.9兆元的振興包裹法案，正是導致通膨惡化的罪魁禍首。民主黨方面則認為，汽油價格降低讓消費者明顯感受到通膨壓力減少，可以讓民主黨在期中選舉獲得加分效果，拜登施政滿意度近來也略有成長。

目前全美汽油價格為平均每加侖3.71元，相較之下，今年6月中旬時平均每加侖約5元。不過，日用品價格持續迅速漲價，從7月到8月之間上漲0.7%，過去一年來足足漲價13.5%，創下1979年以來12個月期間的最大漲幅。