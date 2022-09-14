我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暖心聲明 安妮公主：榮幸與母親共度她生命最後24小時

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

8月通膨率8.3% 美股驚跌近1300點 2年之最

記者顏伶如／綜合報導
由於通膨率仍居高不下，道瓊指數大跌近1300點。（美聯社）
由於通膨率仍居高不下，道瓊指數大跌近1300點。（美聯社）

隨著汽油價格走低，美國通膨今年8月呈現連續第二個月減緩，但日常生活各項開銷還是持續漲價，通貨膨脹居高不下，讓美國家庭承受龐大壓力。華爾街聞訊，股市重挫，創兩年多以來單日下跌紀錄。

物價指數居高不下 升息力道恐加重

根據13日公布的最新統計，今年8月消費者物價指數(Consumer Price Index，CPI)較去年同期增加8.3%，高於預估的8.1%，比今年7月上升0.1%。然而，扣除對物價較為敏感的能源、食物等項目，較能精準反映通膨現況的核心價格(core prices)，上升趨勢則令人憂心。核心價格增加超出先前預期，市場開始議論紛紛，推測聯準會(Federal Reserve)下一波升息時，出手力道可能加重，美國經濟恐將跌入衰退。

房租、醫藥費、新車價格通通變貴，今年8月核心價格比去年同期上升6.3%，高於預估的 6.1%，與今年7月相比則勁升0.6%。美聯社報導分析，從家具到運動器材，各種商品價格持續上漲，反映出消費者需求量依然強勁，導致商家提高售價。

部分經濟學者原本預期，核心通膨(core inflation)可望趨於平緩，但最新公布的據據則讓希望破滅。

投資人對政府抵抗通膨成效沒信心，華爾街大震盪，道瓊指數創下自2022年6月以來最...
投資人對政府抵抗通膨成效沒信心，華爾街大震盪，道瓊指數創下自2022年6月以來最大跌幅。（美聯社）

股價13日則慘跌，道瓊工業平均指數下跌1276.37點或3.94%，以3萬1104.97點收市，創2020年6月來最大跌點；史坦普指數(S&P 500)跌幅創下2020年6月以來新高紀錄，損失超過4%。核心價格漲幅超出預期，讓債券收益率(bond yields)隨之走高。許多投資人害怕聯準會為了打壓通膨，將會進一步縮緊信用貸款。一般預料，聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)下周將宣布另一波大幅升息，消費者或企業申辦貸款將付擔更高成本。

美聯社分析，聯準會繼續升息，可能讓美國經濟成長受到抑制，甚至開始衰退。對消費者及企業貸款均有重要影響的基準短期利率(benchmark short-term rate)目前為2.25%至2.5%之間，某些經濟學者研判，聯準會可能繼續調升，讓基準短期利率到2023年初達到至少4.5%。屆時聯準會若要達到「軟著陸」(soft landing)目標，恐將面臨更高難度。「軟著陸」定義為通膨降低，經濟成長雖然趨緩，但沒有導致經濟衰退或出現高失業率。

專家：美國經濟可能出現「硬著陸」

經濟研究諮詢公司「宏觀政策視野」(MacroPolicy Perspectives)資深經濟學者羅斯納-華波頓(Laura Rosner-Warburton)表示，13日出爐的最新統計報告「令人失望」。她說，統計報告透露了繼續升息所衍生的風險，以及美國經濟可能出現「硬著陸」(hard landing)。

共和黨陣營以通膨高漲做為今年期中選舉的主要競選話題，直指拜登總統去年通過規模1.9兆元的振興包裹法案，正是導致通膨惡化的罪魁禍首。民主黨方面則認為，汽油價格降低讓消費者明顯感受到通膨壓力減少，可以讓民主黨在期中選舉獲得加分效果，拜登施政滿意度近來也略有成長。

目前全美汽油價格為平均每加侖3.71元，相較之下，今年6月中旬時平均每加侖約5元。不過，日用品價格持續迅速漲價，從7月到8月之間上漲0.7%，過去一年來足足漲價13.5%，創下1979年以來12個月期間的最大漲幅。

聯準會 升息 指數

上一則

梅南德茲：台灣政策法案 不會改變美對台政策

延伸閱讀

拜登喊話安撫市場：股市未必反映經濟 不擔心通膨數字

拜登喊話安撫市場：股市未必反映經濟 不擔心通膨數字
CNN：氣候變遷海水上升 拜登度假屋面臨極高淹水風險

CNN：氣候變遷海水上升 拜登度假屋面臨極高淹水風險
總統支持度低迷…拜登站台 民主黨候選人「不敢靠太近」

總統支持度低迷…拜登站台 民主黨候選人「不敢靠太近」
全美鐵路醞釀16日罷工 禍延經濟 拜登進退兩難

全美鐵路醞釀16日罷工 禍延經濟 拜登進退兩難

熱門新聞

英國王室宣布，英國女王伊麗莎白二世9日駕崩，享耆壽96歲，王儲查理(左)繼位為英國國王。Getty Images

英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王

2022-09-08 13:38
有留意到部分餐廳開始收「Kitchen Appreciation Fee」嗎？華爾街日報總結了四樣曾經免費，現在需要自掏腰包的東西。(Pixabay)

快看世界／這四樣東西在美國曾經免費 現都需掏腰包

2022-09-06 12:14
英女王伊麗莎白二世最後一次有紀錄的公開露面，是接見並任命新的英國首相特拉斯(Liz Truss)。(美聯社)

快看世界／拍下英女王最後一次露面 攝影師憶背後故事

2022-09-09 16:08
前總統川普。美聯社

即將被捕？健康欠佳？川普匆匆搭機返華府引熱議

2022-09-12 11:11
衛報報導，除了新爵位，威廉還將自動繼承康瓦爾公爵領地，淨資產價值超過10億英鎊（約11.6億美元）。 歐新社

威廉繼承價值10億英鎊領地 一夕變成英國大地主

2022-09-10 15:33
在英國女王伊麗莎白二世漫長而循規蹈矩的公職生涯中，偶爾也會展露平易近人的一面。圖為女王於1999年7月一次有關住房議題的訪問行程中，在蘇格蘭格拉斯哥和一名家庭主婦蘇珊．馬卡隆和她的兒子喝茶聊天。(Getty Images)

偷溜出宮、搭地下鐵 英女王也有平易近人一面

2022-09-09 11:45

超人氣

更多 >
數字驚人…未開電源電器「吃掉」家庭電費近四分之一

數字驚人…未開電源電器「吃掉」家庭電費近四分之一
不給同機也不讓同桌 為何王室防哈利像防賊？

不給同機也不讓同桌 為何王室防哈利像防賊？
英女王國葬 這三個國家不得派代表參加

英女王國葬 這三個國家不得派代表參加
早吃麥當勞、晚吃達美樂…百公斤胖妹減重 變陽光辣妹

早吃麥當勞、晚吃達美樂…百公斤胖妹減重 變陽光辣妹
富二代、男星都掰掰 33歲「賭王千金」低調嫁消防員

富二代、男星都掰掰 33歲「賭王千金」低調嫁消防員