我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英女王36年前訪澳「神秘親筆信」 2085年才能打開

「魷魚遊戲」李政宰奪艾美獎視帝 韓星第一人

哥大認了送錯數據 美新大學排名「從第2跌回18」

編譯陳韻涵／綜合12日電
一度要求退出排名的哥倫比亞大學，還是列入美新周刊排名，但從全美第2名跌至18名。（美聯社）
一度要求退出排名的哥倫比亞大學，還是列入美新周刊排名，但從全美第2名跌至18名。（美聯社）

哥倫比亞大學(Columbia University)發布聲明坦承「送錯數據」給「美國新聞與世界報導」，校方誤交「利用過時或不正確的方法」計算的數據，作為前述刊物的去年公布的2022年最佳大學排名審查依據。

哥大聲明指出，「哥大的教學經驗向來以高成就教授的小班教學為核心，此一事實沒有改變，報告中較不精確的數據，無論是何種原因造成，都與哥大堅持的卓越標準一致。我們對先前報告的缺憾深表遺憾，並致力做得更好。」

哥大數學教授賽德斯(Michael Thaddeus)今年2月質疑校方在1988年開始的名校排名第18位，連年高升至去年的全美第二名有蹊蹺。

賽德斯在哥大數學系網站發布聲明，指出「其他頂尖學校排名略進步，但都沒有像哥大般大躍進」。

賽德斯發表長達21頁的文章，質疑哥大提交給「美國新聞與世界報導」的數據「不準確、可疑，或具高度誤導性」。這些數據包括班級內的師生比，或美化在課業上的支出及教職員的學歷等，甚至質疑該刊物發表的大學排名價值及其準確性。

哥大起初表示，相信提交的數據準確，但就在下一版大學排名數據提交截止日前夕，哥大副校長瑪莉‧博伊斯(Mary Boyce)表示此事攸關誠信，需更多時間審核數據收集和提交的過程，故不參與今年公布的2023年排名。

今年7月，「美國新聞與世界報導」將哥大從去年9月公布的2022年版本最佳大學中除名，指哥大未能回應該機構的諸多提問。

有線電視新聞網(CNN)報導，尚不清楚賽德斯公布於官網上的調查數據，是否為「美國新聞與世界報導」將哥大除名的依據。

博伊斯9日發布聲明表示，哥大公布兩個共同資料庫，一個供哥大及其工程學系所用，一個供哥大通識課程所用。博伊斯表示，這兩個共同資料庫反映哥大這幾個月來，在遭受排名質疑後，審查數據蒐集的結果。

哥大 哥倫比亞大學

上一則

全美鐵路醞釀16日罷工 禍延經濟 拜登進退兩難

下一則

美新大學排名 普林斯頓第1 MIT第2 教長：榜單是笑話

延伸閱讀

美新大學排名：普林斯頓第1 MIT第2 但榜單標準引質疑

美新大學排名：普林斯頓第1 MIT第2 但榜單標準引質疑
紐約客談／治安差 「旁觀者干預訓練」勝防身課程

紐約客談／治安差 「旁觀者干預訓練」勝防身課程
台灣推動美食外交 中加州登場

台灣推動美食外交 中加州登場
通膨雖高 美元走強仍讓美國消費者保持強大購買力

通膨雖高 美元走強仍讓美國消費者保持強大購買力

熱門新聞

英國王室宣布，英國女王伊麗莎白二世9日駕崩，享耆壽96歲，王儲查理(左)繼位為英國國王。Getty Images

英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王

2022-09-08 13:38
有留意到部分餐廳開始收「Kitchen Appreciation Fee」嗎？華爾街日報總結了四樣曾經免費，現在需要自掏腰包的東西。(Pixabay)

快看世界／這四樣東西在美國曾經免費 現都需掏腰包

2022-09-06 12:14
英女王伊麗莎白二世最後一次有紀錄的公開露面，是接見並任命新的英國首相特拉斯(Liz Truss)。(美聯社)

快看世界／拍下英女王最後一次露面 攝影師憶背後故事

2022-09-09 16:08
衛報報導，除了新爵位，威廉還將自動繼承康瓦爾公爵領地，淨資產價值超過10億英鎊（約11.6億美元）。 歐新社

威廉繼承價值10億英鎊領地 一夕變成英國大地主

2022-09-10 15:33
前總統川普。美聯社

即將被捕？健康欠佳？川普匆匆搭機返華府引熱議

2022-09-12 11:11
NASA正在積極研究當年從事太空梭任務的太空人血液細胞是否產生變DNA變化，造成癌病。圖為2000年10月，太空人麥克阿瑟在地球軌道上的太空梭「發現號」外進行太空活動。(Getty Images)

NASA研究：太空人血液細胞 發現突變

2022-09-06 11:10

超人氣

更多 >
領社會安全生活補助金民眾 留意9月有兩筆進帳

領社會安全生活補助金民眾 留意9月有兩筆進帳
包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭

包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭
即將被捕？健康欠佳？川普匆匆搭機返華府引熱議

即將被捕？健康欠佳？川普匆匆搭機返華府引熱議
玩吃角子老虎獲頭彩支票遭銀行拒收 婦人指控遭歧視

玩吃角子老虎獲頭彩支票遭銀行拒收 婦人指控遭歧視
馬斯克前女友拍賣全球首富年輕照片 求學青澀照全曝光

馬斯克前女友拍賣全球首富年輕照片 求學青澀照全曝光