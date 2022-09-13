哥大認了送錯數據 美新大學排名「從第2跌回18」

一度要求退出排名的哥倫比亞大學，還是列入美新周刊排名，但從全美第2名跌至18名。（美聯社）

哥倫比亞大學 (Columbia University)發布聲明坦承「送錯數據」給「美國新聞與世界報導」，校方誤交「利用過時或不正確的方法」計算的數據，作為前述刊物的去年公布的2022年最佳大學排名審查依據。

哥大 聲明指出，「哥大的教學經驗向來以高成就教授的小班教學為核心，此一事實沒有改變，報告中較不精確的數據，無論是何種原因造成，都與哥大堅持的卓越標準一致。我們對先前報告的缺憾深表遺憾，並致力做得更好。」

哥大數學教授賽德斯(Michael Thaddeus)今年2月質疑校方在1988年開始的名校排名第18位，連年高升至去年的全美第二名有蹊蹺。

賽德斯在哥大數學系網站發布聲明，指出「其他頂尖學校排名略進步，但都沒有像哥大般大躍進」。

賽德斯發表長達21頁的文章，質疑哥大提交給「美國新聞與世界報導」的數據「不準確、可疑，或具高度誤導性」。這些數據包括班級內的師生比，或美化在課業上的支出及教職員的學歷等，甚至質疑該刊物發表的大學排名價值及其準確性。

哥大起初表示，相信提交的數據準確，但就在下一版大學排名數據提交截止日前夕，哥大副校長瑪莉‧博伊斯(Mary Boyce)表示此事攸關誠信，需更多時間審核數據收集和提交的過程，故不參與今年公布的2023年排名。

今年7月，「美國新聞與世界報導」將哥大從去年9月公布的2022年版本最佳大學中除名，指哥大未能回應該機構的諸多提問。

有線電視新聞網(CNN)報導，尚不清楚賽德斯公布於官網上的調查數據，是否為「美國新聞與世界報導」將哥大除名的依據。

博伊斯9日發布聲明表示，哥大公布兩個共同資料庫，一個供哥大及其工程學系所用，一個供哥大通識課程所用。博伊斯表示，這兩個共同資料庫反映哥大這幾個月來，在遭受排名質疑後，審查數據蒐集的結果。