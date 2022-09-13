明尼蘇達州護士罷工3天 厭倦高層只會說「要做更多」

各業缺工嚴重，護理人員更是短缺，圖為明尼蘇達州護理人員因為工作繁重發起的抗議行動。（美聯社）

明尼蘇達州 上萬名護士由於不滿疫情 期間人手不足、工資太低，12日發起為期三天的罷工 活動，希望迫使醫院正視護士提出的要求。

參與的護士自12日上班時間起就穿著明尼蘇達護士協會的特製T-恤衫，上面印著「你必須付出代價」；已從業24年的護理師崔西‧迪特里奇(Tracey Dittrich)說：「我們已厭倦了醫院高層只會說『我們要做的更多』，但我們現在人手不夠是事實，醫院需要更多的人力，而提高工資有助於達成這個目標。」

另一名在兒童醫院任職的護士凱西‧米斯克(Kathy Misk)也說：「低薪留不住護士，足夠的薪資才能說服護理人員相信『自己的工作有價值』，也才能讓我們繼續從事這份工作。」

全國護士工會(National Nurses United)主席琴‧羅斯(Jean Ross)表示，各地愈來愈多的護士就疫情造成的人手不足及低薪問題發出反擊；她說：「疫情讓我們更看清護士們『該做些什麼』，我們必須堅守底線，不能把所有事情都推到護士身上。」

工會指出，全州約1萬5000名護士罷工，是私立醫院史上最大規模的抗爭活動，不過，考慮到患者的就醫權利及生命安全，此次罷工只有三天。

針對罷工行動，幾間受影響的醫院紛紛表示已招聘臨時護理人員，預料罷工期間醫院運作不會受影響。

對於工會的要求，院方提出三年內加薪10%至12%的協議方案，但這個幅度與護士所提出的30%有差距，導致雙方無法達成共識；幾所正在經歷罷工的醫院發表聯合聲明說：「工會拒絕了醫院提出的所有協商邀請，並堅持不切實際和院方負擔不起的調薪要求；同時罷工期間我們招募了很多經驗豐富的護理人員，雖然就醫時可能有延誤，但有就醫需求的民眾仍可入院治療。」

除了明尼蘇達州以外，威斯康辛州護士原本也預計於13日展開為期三日的罷工，不過在罷工前夕院方與護士談判代表達成協議，及時叫停罷工行動，勞資雙方均未對外說明相關細節。