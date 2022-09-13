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全美鬧教師荒 南部地區、特教、雙語最缺人手

編譯郭宣含／綜合12日電
疫情後開學，許多學校出現教師荒，圖為位於阿拉巴馬州一所特殊小學，該校出缺50名老師待補。（美聯社）
疫情後開學，許多學校出現教師荒，圖為位於阿拉巴馬州一所特殊小學，該校出缺50名老師待補。（美聯社）

重返校園似乎因全國教師短缺而蒙上陰影，但美聯社報導，其實幾無證據顯示教師或教育人員大批離職，許多學校欠缺足夠教師的主因是聘不到人，而且這早在新冠疫情之前便已存在，以南部地區、特教和雙語教育師資最為短缺。

教育部長呼籲投資校園，以免教師離職；教師工會領袖稱當前教師短缺是五級警報緊急事件；媒體也警告教師短缺危機；但報導指出，其實全國教育人員離職情況並無增加的證據。

各級學校陸續開學，但離職老師越來越多，不少學校傳出教師荒。（Getty Imag...
各級學校陸續開學，但離職老師越來越多，不少學校傳出教師荒。（Getty Images)

許多學校確實因教育人員不足而苦惱，但他們面臨的挑戰跟聘雇更有關係，尤其是非教職職位。學校獲得大筆聯邦疫情補助後，紛紛拿來創建新職位，但現在正值低失業率和各行各業爭搶勞工，學校不易填補職缺。

早在新冠疫情爆發之前，部分區域的學校便難以招攬足夠教師，特別是南部區域；特教和雙語教學領域也格外缺人。

美聯社指出，就部分地區而言，這代表學生將由更少或資格較不符合的教師教導。

全國多州缺乏教職空缺數據，但全國痛點卻顯而易見。新冠疫情造成教育聘雇流失最多人力；聯邦勞工統計局的資料顯示，公立學校聘雇人數從2020年3月810萬人跌至今年5月730萬人；雖然之後聘雇人數回升至770萬人，但學校仍有約36萬個職缺。

目前不清楚這些職缺有多少屬於教學職，或是屬於其他職員，例如校車司機，學校格外難填補這類輔助職缺。智庫蘭德公司(RAND)今年針對學校領導階層的民調發現，約四分之三學校領導者認為，他們打算聘雇更多人力，58%領導層表示擬聘雇更多校車司機，43%則打算聘更多師資。

不過短缺問題不全然跟教師辭職有關；教師民調指出，許多教師考慮離職，因為老師備感壓力，包括保護孩童免於槍枝威脅、趕上學業進度，還有處理跟疫情相關的心理健康與行為問題。

全國教育協會(NEA)理事長貝琪·普林格(Becky Pringle)4月表示，教師短缺是五級警報危機；布朗大學研究則發現，根據提供數據的多州，教師離職率大致不變。

當前有許多職缺，導致聘雇變得格外困難；部分州和學校體制因此降低文憑要求，以擴大申請者人數。

南部學校較難填補空缺；一項聯邦調查發現，截至今年夏季，各校平均有3.4個教職缺，西部較職缺最少，平均各校2.7個，而以南部4.2個教職缺最高，後者一部分是因為南部教職低薪，難以負擔生活開銷。

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