AP民調：僅12%美國人滿意健保 最不滿療養院護理品質差

根據美聯社公布最新的大型民調，美國民眾絕大多數都不滿意現在的醫療保健制度，僅有12%受訪者表示滿意。（Getty Images)

美聯社12日公布的民調發現，僅12%美國人非常滿意美國的醫療健保 體系，對處方藥太貴、療養院護理品質的評價更低，不到6%認為，療養院對住客和對精神病患的照護做得很好。

錢不夠 只好不吃藥 總比被房東趕好

住在紐約市，58歲的保安人員歐彭-丹夸(Emmanuel Obeng-Dankwa)是典型的不滿健保者；他說，錢不夠，他只好不吃藥，總比被房東趕走，沒地方住要好得多。

密西根大學保險設計研究中心主任芬綴克(A. Mark Fendrick)說，要在美國的醫保體系殺出一條生路，已經夠累死人了，新冠疫情 更讓大家雪上加霜。

根據美聯社公布最新的大型民調，美國民眾絕大多數都不滿意現在的醫療保健制度，尤其對療養院品質普遍不滿，只有6%的受訪者表示滿意。（歐新社)

醫護不足 八成人擔心無處求醫

他說，疫情襲美兩年多，醫院人員不足，醫護紛紛累倒，雖然現在疫情逐漸消退，看病仍是難上加難的事。美聯社和NORC公共事務研究中心合作的民調就發現，多達八成美國人或多或少擔心有病無處求醫。

這份調查發現，非裔和拉丁裔最擔心有病無處醫；這兩大族裔有六成說他們非常擔心找不到夠好的醫療資源。白人成年人同樣擔心的也有44%；53%女性非常擔心得不到高品質醫療照護，男性也有42%表示擔心。

異見多 四成民眾主張單一健保制

美國人普遍不滿醫療保險 ，談到如何解決問題時，意見卻非常分歧。約三分之二認為這是聯邦政府的職責，18歲至49歲年齡層持此看法的人，多過50歲以上的人。

約四成美國人主張單一健保制度，而且由政府主辦；58%說，政府主辦健保還必須人人買得起。

多數民意也贊成長照由政府主辦，就像聯邦政府替65歲以上的人免費或低費提供醫療照顧保險(Medicare)。

成藥太貴 拜登簽法案擬降藥價

八成受訪民眾支持政府和藥商協商成藥價格，獲得國會支持的新法授權政府這麼做，拜登已經簽署，預估可在未來十年替納稅人節省1000億元。

在紐約租屋居住的歐彭-丹夸說，藥價應降到最低，讓每個人都買得起，「窮人該獲得必要的健康照護，就像付得起錢的有錢人一樣。」

田納西州退休護士萊特(Pennie Wright)卻不認為政府主導健保是好點子。她本來有私人保險的，今年換保聯邦險，年度健檢帳單下來，卻發現民間保險負擔的乳房掃描和子宮抹片檢查，居然要自費200元。

她說，她還是喜歡公私兩險俱備的彈性。「想去哪兒看病就去哪兒，這才是最好的健保。」