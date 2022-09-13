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因應罷工 美鐵3大長程線部分停駛 本周可能取消更多車次

編譯郭宣含／綜合12日電
美鐵宣布13日起先停止三條長途鐵路運輸服務，要求政府重視美鐵員工不足的問題，白宮已對此召集緊急會議。 (Getty Images)
美鐵宣布13日起先停止三條長途鐵路運輸服務，要求政府重視美鐵員工不足的問題，白宮已對此召集緊急會議。 (Getty Images)

美國鐵路(Amtrak)12日宣布，13日起將先暫停三大長程路線的部分服務，以因應本周稍後鐵路工人的罷工行動，屆時可能被迫取消更多車次。

根據美鐵12日聲明：「美鐵正密切關注貨運鐵路現況與鐵路工人合約協商，這些協商並未涉及美鐵或美鐵勞工，我們希望雙方達成協議，美鐵現在開始逐步調整服務，以因應貨運鐵路服務恐於本周稍後可能帶來的紊亂。」

許多地區鐵路單位官員12日表示，他們舉行內部會議了解可能影響並擬定應變計畫。目前尚不確定是否會有罷工，罷工對乘客服務的干擾程度也不明。

美鐵宣布，13日起將暫停西南酋長號(Southwest Chief route)芝加哥洛杉磯線、帝國建設者號(Empire Builder)芝加哥至西雅圖線、加州和風號(California Zephyr)芝加哥至舊金山線，以及德州之鷹(Texas Eagle)洛杉磯至聖安東尼奧(San Antonio)的部份路線。

美鐵指出，這些是初步調整，之後全數長程路線和多數州支線也可能受到影響。

美鐵表示，往返波士頓和華盛頓的東北走廊(Northeast Corridor)的多數路線，以及紐約州奧伯尼(Albany)、賓州哈里斯堡(Harrisburg)、麻州春田市(Springfield)的相關路線不會受到影響，僅有少數東北部地區出發的車次受到影響。

美鐵允許乘客在10月31日前免費修改其預約行程。

美鐵在繁忙東北走路線擁有並經營自己的多數軌道，但在波士頓和華盛頓以外，其鐵軌則共用貨運線鐵軌；大城市和郊區的通勤線也以類似模式運作，若發生大規模罷工，這些貨運軌道可能無法供載客火車運行。

「鐵路乘客協會」(Rail Passengers Association)主席馬修斯(Jim Mathews)表示，本周初提早取消火車車次，可避免火車乘客受困在某處的情況，他也期盼鐵路和工會最終能達成協議。

貨運火車和工會代表員工因薪資和待遇情況陷入長期紛爭，在總統緊急委員會提出建議方案後，12個工會中有十個工會簽字同意，但兩大工會尚未妥協，15日晚間後可能發起罷工，鐵路當局也可能關閉乘客鐵路站。

罷工 芝加哥 洛杉磯

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