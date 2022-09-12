烏軍要保戰果 專家：謹記驕兵必敗、注意後勤通暢

這張俄國防部9日公布的照片指俄軍正增援哈爾科夫。(美聯社)

烏克蘭 國軍在近幾天對俄作戰出現重大反轉，漸漸掌握主動權，奪回了哈爾科夫(Kharkiv)地區約1000平方哩被俄羅斯 竊占的領土，許多占領區的民眾盼到烏軍進城紛紛歡慶；然而得天下易坐天下難，專家指出烏克蘭若要鞏固戰果，必須謹記「驕兵必敗」並保證後勤通暢。

軍事分析家指出，烏軍哈爾科夫之役之所以告捷，與士氣和裝備脫不了關係；俄軍由於長期深陷泥沼，戰線前方士氣低落、紀律鬆散，但烏軍卻獲得大量西方支援的先進武器，抱著必勝的決心光復國土，自然能夠順利旗開得勝；而且俄軍倉皇撤離後遺留下的大量彈藥與文件，也能作為將來挹注烏軍裝備，以及讓烏克蘭和西方盟國進一步分析俄軍計畫、戰術甚至弱點。

哈爾科夫之役的勝利不是抗俄戰爭的勝利，但確實扭轉了烏軍在戰場上的劣勢，並增加將來與莫斯科和談的籌碼。

同時，比起打下哈爾科夫更難的，是守住哈爾科夫；專家指出，攻下哈爾科夫後階段性任務已達成，若要進一步攻克其他被占領區，務必要先仔細評估，「驕兵必敗」是不變的真理，歷史上太多趁勝追擊卻兵敗而歸的例子；華府 智庫「新美國安全中心」(New American Security)俄羅斯問題專家艾德蒙頓(Jeffrey Edmonds)說：「快速取得進展固然很好，但切記不要讓部隊分得太開。」

此外，後勤補給能不能跟得上更是烏軍高層決定下一步行動前必須衡量的重點；智庫戰略與國際研究中心(Center for Strategic and International Studies)國安主任瓊斯(Seth Jones)以「西方孫子」巴頓將軍(George Patton)於1944年美軍諾曼第登陸後，於數周內向盧森堡方向急馳700多哩，最終卻因補給跟不上不得不放慢腳步的典故，說明後勤是作戰中最重要的一環；他說：「後勤補給是軍隊的命脈，如何在這一方面做得比敵軍更好是重大挑戰。」