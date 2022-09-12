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驚喜重歸 烏克蘭哈城居民慶祝：要去吃大餐

編譯徐薏茹／綜合11日電
巴拉卡伊亞市居民，很高興看到俄軍逃離，紛奔相走告。(Getty Images)
巴拉卡伊亞市居民，很高興看到俄軍逃離，紛奔相走告。(Getty Images)

10日烏克蘭東北地區戰事傳出舉國振奮的好消息，烏克蘭宣告收復東部重要戰略樞紐－哈爾科夫州(Kharkiv)伊久姆(Izyum)，不僅是一次重大勝利，也預示俄烏戰爭可能將進入新階段，烏國人民情緒激昂，興奮地察看手機，和親友交換訊息，熱切追蹤最新戰況。

演員哈比布林說：「我們已經等待這一刻很久了，我的妻子、孩子還有我，我們所有人都感到振奮，我認為這是戰爭的重大轉捩點。」他笑稱：「我們希望俄羅斯軍隊就這樣逃走。」

烏軍收復失土的消息迅速傳遞，戰況持續更新，10日傳出烏軍奪回伊久姆，11日消息指出烏軍持續推進。

來自哈爾科夫市周圍近期收復地區的安娜·瑞茲尼科娃(Anna Rieznikova)表示：「我們有點震驚，但充滿喜悅。」瑞茲尼科娃幾個月前逃離到首都基輔避難。

她和丈夫布特科(Roman Butko)到公園準備與朋友相見，「一切都在劇烈發展，太快了，我們無法跟上新聞。」布特科附和說：「我們今天要去慶祝，到處走走，吃大餐。」

基輔市許多人民表示他們感覺比過去幾個月好多了，學生烏利亞娜·庫茲涅佐娃(Ulyana Kuznietsova)說：「這很鼓舞人心。」

但戰爭何時終止仍是未知數，即使對於最新戰況感到激動，但人民似乎也克制不大肆慶祝狂歡，畢竟他們的國家被戰爭摧殘，上千人喪命，數百萬人流離失所。

許多人說近來新聞最好的消息是：似乎離戰爭結束又近了一點。

來自頓巴斯(Donbas)區的斯維特拉娜·格里尚科娃(Svetlana Grishankova)道出許多人的心聲：「我真正想要的是回家。我有一個漂亮的三層房屋，我只想回到那裏。」

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