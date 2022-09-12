第200天大逆轉 烏軍一路反撲 俄全面撤出邊界

烏克蘭部隊展開大反攻，收復淪陷失士，讓俄軍措手不及，倉皇而逃。圖為哈爾科夫地區巴拉克利亞鎮，被俄軍拋棄的戰車。(Getty Images)

俄烏戰爭邁入第200天，烏克蘭 陸軍司令11日表示，烏軍持續在哈爾科夫地區向北推進，並朝南部與東部拓展，收復俄軍前一日棄守的要塞；俄軍則設立新防線，官兵幾乎從所有邊界州撤退。

烏收復3000平方公里國土 澤倫斯基 ：驅俄出境

烏國武裝部隊總司令表示，烏軍本月初以來已收復超過3000平方公里(1158平方哩)國土，部隊推進，距離俄烏邊界僅56公里(35哩)，之前淪陷的地區紛紛重新升起烏克蘭國旗。烏克蘭總統澤倫斯基發表演說，誓言持續反攻，要把俄軍全部驅逐出境。

俄軍報復電廠 哈爾科夫大停電

烏克蘭官員譴責撤退的俄軍對平民基礎建設發動報復攻擊，哈爾科夫一座地熱電廠蒙受攻擊，致使周遭區域大規模斷電。

澤倫斯基推文寫道：「(俄軍攻擊的對象)並非軍事設施，他們的目標是剝奪人民的光與熱。」

澤倫斯基表示，俄軍攻擊導致哈爾科夫和頓內次克地區停電，札波羅熱(Zaporizhzhia)、第聶伯羅彼得羅夫斯克(Dnipropetrovsk)和蘇米(Sumy)地區也可能部分陷入漆黑。札波羅熱核電廠也關閉最一座反應爐。

第聶伯羅彼得羅夫斯克州長列茲尼琴科(Valentyn Reznichenko)在通訊平台Telegram上寫道，「他們(俄軍)不甘心在沙場上挫敗。」

哈爾科夫市長泰芮可夫(Igor Terekhov)形容俄軍攻擊基礎建設，形同對烏軍在前線，尤其是哈爾科夫「憤世嫉俗的報復」。

烏軍10日收復東北大城哈爾科夫地區的巴拉克利亞鎮，居民走過遭摧毀的建築。(Getty Images)

烏軍節節取勝 俄設立新防線

俄軍則設立新防線，官兵幾乎從所有邊界州撤退，但否認蓄意攻擊平民及民生基礎建設。

澤倫斯基形容，烏克蘭的防禦工事堪稱戰爭六個月來最大進展，若烏軍獲得更多更強的武器，冬季可能在部分區域出現更顯著的進展。

烏軍大反攻，俄軍蒙受自3月被逐出烏克蘭首都基輔郊區以來最慘重的軍事挫敗，數千名俄軍棄械逃離烏克蘭東南部的伊久姆(Izium)，當地曾是俄軍的戰略後勤樞紐。

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼(Valeriy Zaluzhnyi)，武裝部隊這個月以來，已經收復超過1158平方哩(3000平方公里)國土，烏軍兵分多路持續朝東北部推進，把占領哈爾科夫的俄軍逼到該區北部靠近俄國 邊界約35哩(56公里)的位置。

烏克蘭部隊展開大反攻，收復淪陷失士，讓俄軍措手不及，倉皇而逃。圖為哈爾科夫地區的巴拉克利亞鎮，路上可見俄軍不及帶走的軍火補給箱，散落一地。(Getty Images)

戰事失敗俄噤聲 反對者轟普亭

俄國政府對於烏克蘭東北部前線戰事節節挫敗噤聲，俄國當局此舉引起俄國國族主義人士不滿，許多人在社群媒體上謾罵，呼籲俄國總統普亭立刻改變策略，以確保能在戰爭中取勝。

澤倫斯基9日接受「美國有線電視新聞網」(CNN)訪問時表示，烏軍將會持續收復國土，「我們不會待在原地，我們會緩慢的、持續向前推進。」

烏國防長列茲尼科夫(Oleksii Reznikov)則說，烏克蘭攻略占領地之餘，也要確保能對抗俄國可能的反制行動，俄方可能切斷烏軍的補給線。

列茲尼科夫告訴「金融時報」(Financial Times)說，烏軍進展若推得太快，可能遭到新一批俄軍包圍，但情況進展比預期的還要好，就像是「雪球滾下山坡」，「這是俄國可能敗北的徵兆」 。