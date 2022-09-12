最年輕球王出爐 西班牙新星阿爾卡拉斯 19歲美網奪冠

西班牙男網新星阿爾卡拉斯11日於紐約市舉行的美國網球公開賽，經過4盤鏖戰，擊敗挪威好手魯德，拿下個人生涯首座大滿貫賽冠軍。(路透)

西班牙網球後起之秀阿爾卡拉斯(Carlos Alcaraz)11日在紐約市 舉行的美國網球公開賽男單決賽，以3:1盤的成績擊敗挪威對手魯德(Casper Ruud)，奪得冠軍，並確定在12日起新一周的ATP世界網球男單排行榜登頂封王。

ESPN運動頻道報導，年僅19歲的阿爾卡拉斯結合成熟球技及膽識，在四盤鏖戰中以6:4、2:6、7:6(7/1)、6:3的成績拍落魯德，在紐約市法拉盛(Flushing)的艾許球場(Arthur Ashe)奪下男單獎杯，在他之前，以同年齡拿下網球大滿貫賽金杯的，只有男單「三巨頭」之一的納達爾 (Rafael Nadal)2005年在法國公開賽登頂、1990年山普拉斯(Pete Sampras)在美國公開賽稱王。

拿下美網男單金杯後，阿爾卡拉斯確定在ATP下周起的男單排行中成為第一，是最年輕的世界球王，打破澳洲 名將修威特(Lleyton Hewitt)的紀錄；修威特是在2001年登上世界排名第一，當時年紀20歲。

阿爾卡拉斯賽後表示，在美網奪冠、登上世界第一，是自小夢寐以求的事，自己真的很努力鍛煉，如今成真，百感交集，難以言宣。

西班牙男網新星阿爾卡拉斯11日於紐約市舉行的美國網球公開賽，經過4盤鏖戰，擊敗挪威好手魯德，拿下個人生涯首座大滿貫賽冠軍。(美聯社)

阿爾卡拉斯參加ATP巡迴賽才第八場，也是繼納達爾之後在美網稱王的第二位西班牙人，但在此之前，外界便認定他是繼費德勒、納達爾及約克維奇之後，網球男單下一位大人物。

但阿爾卡拉斯今年美網打得並不輕鬆，連打了三場五盤大戰，才進入決賽，這也是30年來美網男單賽事首見，賽前他一度略顯疲態，整個美網賽程，他耗時23小時40分鐘，比起2000年以來，任何男單球員在四大公開賽都要來得長。

今天的決賽，阿爾卡拉斯丟掉第二盤，在第三盤6:5時還被魯德拿到兩個盤末點，但他以反應快捷、出奇放小球的球技，化解掉魯德的機會；來到第三盤搶七時，魯德看來很緊張，連續出現低級失誤，讓阿爾卡拉斯笑到最後。

阿爾卡拉斯是第一次打進大滿貫決賽，他跟魯德誰贏誰就在ATP封王；23歲的魯德賽後表示，他跟阿爾卡拉斯都曉得在競逐什麼，自己對結果當然不滿意，但轉念想想，世界第二也算不賴。魯德在今年的法國公開賽也打入決賽，當時敗給納達爾。