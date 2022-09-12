打敗仗仍辦煙火秀 連挺普亭派都嗆看不下去

烏軍大反攻，收復烏東失土。造成普亭總統面臨政軍危機。(Getty Images)

烏克蘭軍隊反攻，把駐東北部哈爾科夫地區的俄軍打得潰逃，讓俄國 總統普亭 在政治、軍事兩方面都大為頭疼；俄國國內質疑聲浪浮現，詢問何以前線一敗塗地如斯，目前異議聲浪僅在他任用將領方面，但普亭若應對不慎，政治壓力恐將積壓到他的獨裁統治。

政治網站「Politico」11日報導，俄軍兵敗烏國東北，就算忠於普亭的人氣部落格主、智庫甚至政治人物都看不下去，開始詢問何以前線敗得如此之慘，讓普亭很難為情；克里姆林宮得千方百計，把戰爭不順解釋得冠冕堂皇。

截至目前，兵敗的問責聲全放在俄軍高層，但面對眾口一聲，普亭得小心謹慎。俄聯邦的加盟國車臣領袖卡德羅夫(Ramzan Kadyrov)11日譴責莫斯科在哈爾科夫區的軍事領導統禦「出錯」，致俄軍由戰略要地伊久姆(Izyum)及庫皮揚斯克(Kupiansk)倉皇撤退。

加盟國車臣領袖卡德羅夫。(路透)

卡德羅夫預錄好聲明，透過Telegram社媒平台發布，指「特別軍事行動」的指揮戰略今、明兩天若不改變，他就要去找國防部 、找國家高層，要求他們說明當地實情。

卡德羅夫自己手下的兵聲名狼藉，但他個人忠於普亭，另把車臣軍投入侵烏戰爭，而顯得地位重要；目前公開批評俄國軍方高層的人，以他角色最吃重，但他絕非孤例。

與克宮有關的政治分析師馬爾科夫(Sergei Markov)指責說，烏軍大捷消息迅速傳開，莫斯科10日還上演煙火秀，慶典看來是政治錯誤，不啻瘟疫時節擺酒席，顯然當局為了不想引起驚慌，所以不肯取消。

相挺克宮的「正義俄羅斯黨」(A Just Russia)黨魁米若諾夫也加入批評煙火慶典，呼籲當局除非在烏克蘭取得勝利，不然應該推遲放煙火。

俄國軍事部落格主們也對國防部資訊戰術笨拙而大發怒火，另重批當局無法確保哈爾科夫區親俄居民妥善撤出當地。

親克宮智庫人士查達耶夫(Alexei Chadayev)措辭溫和指出，俄軍整體而言要打現代戰爭，能耐有限，戰略思維有缺陷，對當前戰爭的節奏及邏輯，領略得品質低落。