赫爾松之役反攻 烏軍調虎離山 俄軍潰敗

烏克蘭軍隊收復東北部大城哈爾科夫,消防隊10日在市區忙救火。(美聯社)

烏克蘭 東部戰事上周丕變,烏軍突破俄羅斯防禦陣線,收復至少3000平方公里失土;烏軍此次進展比俄軍4月以來在烏克蘭各地攻略行動占領的土地還廣;美國有線電視新聞網(CNN)分析,烏軍得以反攻成功,主要是因為俄軍裝備不足、補給中斷,加上赫爾松(Kherson)之役調虎離山計謀奏效。

俄軍占領烏克蘭第二大城哈爾科夫(Kharkiv)地區,卻未能妥善組織且裝備缺乏,許多俄軍不願堅守陣地。

失序俄軍兵敗如山倒,讓俄國 總統盤算拿下整個盧甘斯克 (Luhansk)和頓內次克(Donetsk)地區的計畫更難達成,此二區多由烏克蘭分離人士占領。

烏克蘭總統澤連斯8日在基輔會見突然來訪的美國務卿布林肯。布林肯帶來27億元的軍援。澤連斯基誓言收復國土。(Getty Images)

俄棄3月以來占領區

上周末,俄軍持續撤退,棄守他們自3月以來占領的區域,俄烏邊境五公里內的村落紛紛揚起烏克蘭國旗。

烏克蘭官員表示,赫爾松之役是烏軍反攻的關鍵;美國官員則形容,赫爾松行動「重塑戰場」。

約1萬名俄軍過去幾周駐守赫爾松,烏軍確實在赫爾松遭遇襲擊,但烏軍的計畫其實是利用俄方擅長的假消息戰術聲東擊西,真正的行動其實位處數百里外的北部。

華府智庫「戰爭研究所」(Institute for the Study of War)研究員卡特里納‧斯特帕連科(Kateryna Stepanenko)表示,這場詭計奏效,「烏克蘭軍官表示,原本支援烏克蘭斯拉夫揚斯克市(Sloviansk)軍事行動的俄國東部軍區重新部署至南部軸心。」

雜牌軍難敵前線烏軍

斯特帕連科表示,接替駐守的兵力顯然無法勝任這項任務,畢竟他們是龍蛇混雜,包括「哥薩克(Cossack)志工和自願軍、盧甘斯克和頓內次克人民軍,以及俄國國民兵,如此雜牌軍難以抵禦訓練有素且有組織的前線烏軍。」

烏克蘭把握俄國防禦弱點出擊,先後收復盧甘斯克和俄國國民兵占領區。

策略失誤 俄自己人也罵

曾被俄國情報局派往頓內次克擔任該人民共和國軍事領袖的斯特列爾科夫(Igor Strelkov)痛斥俄軍策略失誤,直指前線俄軍缺乏充分補給。

CNN分析網路上流傳的許多影片報導,不少駐紮俄軍驚恐撤退,留下大量武器和重裝備。

從北到南的占領地,俄軍防禦守備能力疲軟,做足準備的烏軍則採取明顯策略,斬斷俄國緩慢且行動力差的陸路補給;如此一來,烏軍開始行動後,俄軍便兵敗如山倒。