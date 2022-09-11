烏克蘭奪回戰略要地「伊久姆」將成戰爭轉捩點

烏克蘭軍隊10日奪回對哈爾科夫省庫皮揚斯克鎮的控制權。圖為俄軍的一坦克丟棄在巴拉克利亞的一條公路上。(Getty Images)

烏克蘭軍隊10日奪回遭俄軍占領的軍事據點伊久姆(Izium)市，持續快速凌厲的東北部反攻行動，讓這場已進行六個月的戰爭進入戲劇化新階段；烏軍閃電般的進展，讓本令人煎熬的消耗戰全然改觀。

紐約時報 報導，伊久姆市長馬爾琴科(Valeriy Marchenko)10日稱全市已經解放，但市長本人尚未進入市區，他表示正與警方及緊急服務單位接洽，先行排除可能的危害，再讓居民返家。

俄國 國防部前一天還表示正在增援哈爾科夫地區的防禦力量，但到10日已承認撤出伊久姆市；俄方聲稱撤離當地是預先安排好的行動，以便增強在烏東的軍事行動；烏東俄軍數周來卡在當地未有進展。

俄國國防部公布的圖片顯示，俄軍10日在烏東和烏南敗退時，仍繼續抵抗烏軍。(美聯社)

想維持對城鎮的控制，在這場戰爭中多次證實為很困難，烏軍對伊久姆的控制有多牢固、俄軍會用什麼行動奪回該城，目前都不明朗。

伊久姆是鐵路樞紐，戰略要地，俄軍春季浴血奮戰攻下當地；伊久姆失守可能成為整場戰爭的轉捩點，其重大意義僅次於開戰之初，俄軍想攻占烏國首都基輔卻慘敗撤退。

俄軍在伊久姆寧可退也不戰的初步跡象在9日晚便已浮現，當晚俄方在鐵路站附近便掛出白旗。

因為官方尚未證實，烏軍在哈爾科夫區的攻勢猶纏裹於不確定感，軍事分析家也小心翼翼，情勢演變很快，每一小時都可能有變化。

侵烏的俄軍10日一撤退，東部哈爾科夫省巴拉克利亞的廣場上就飄揚起烏克蘭的國旗。(Getty Images)

過去幾天，俄軍前線潰敗，由之前占領的各個村莊逃走；伊久姆以北的庫皮揚斯克(Kupiansk)是東線補給要地，也回歸烏國黃藍旗幟之下。

烏國官員慶祝戰況急劇轉變；一些親俄的重要軍事部落主雖然小心翼翼，仍掩不住對事態發展之快表達憤怒、沮喪。

俄軍進攻烏東大城小鎮，都先以砲火夷平才占領，他們盤踞數月所付出的代價開始浮現，烏國官員表示已派出調查員前往新解放的城鎮，蒐集俄國犯下戰爭罪的罪證。

烏國總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky)在10日深夜演說中稱軍方已在哈爾科夫區奪回30多個居住區，檢查及鞏固領土的行動正在進行。

華府智庫戰爭研究院指出，烏軍本周稍早展開的東線反攻，已把俄軍趕出哈爾科夫區2500平方公里的土地。