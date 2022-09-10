女王停靈西敏寺 各國元首將赴英悼念

女王伊麗莎白二世的靈柩移回倫敦後，將在西敏寺停靈約四天給公眾瞻仰靈柩，兩周內舉行國葬。屆時世界各國元首、君王都將赴英悼念。(路透)

英國 歷史上在位時間最久的君主伊麗莎白二世的靈柩移回倫敦後，將在西敏寺(Westminster Abbey)停靈約四天給公眾瞻仰靈柩，然後才舉行國葬。英國尚未正式宣布國葬日期，媒體報導預計在兩周內於西敏寺舉行，屆時世界各國元首、君王都將赴英悼念。

英國王室8日發表聲明指出：「女王陛下逝世後，國王陛下希望王室哀悼期從現在開始，將持續到女王的葬禮結束後七天」。

女王伊麗莎白二世逝世後，英國民眾9日排隊到倫敦的聖保羅座堂悼念。(歐新社)

西敏寺是英國政治的心臟，大廳是該建築最古老的部分，建於11世紀，至今仍保留中世紀的木屋頂。女王的棺木將放置在木屋頂下的靈柩台，每個角落都有皇家 衛隊士兵守衛。

西敏寺歷史悠久，是英國國王與女王接受加冕的地點，迄今已舉行過38次君主加冕登基儀式。1953年女王曾在這裡進行加冕儀式，她和菲利普親王1947年也在此結婚。

女王的靈柩由白金漢宮移送到西敏寺期間，路上會有閲兵儀式，皇室成員隨行。期間公眾可以在街上觀看送喪隊伍，倫敦皇家公園很可能會設置大螢幕進行直播。

9日倫敦街頭大屏幕播放女王伊麗莎白二世生平畫面，寄託對她的哀思，不少民眾駐足觀看、攝影。(歐新社)

靈柩將蓋上王旗，進入西敏寺後會掛上帝國皇冠、寶珠和權杖，放置後舉行簡短的追悼儀式，再開放給公眾瞻仰。

國葬當天，靈柩將置於皇家海軍的砲架車上。該砲架車上一次亮相，是1979年菲利普親王的舅舅、蒙巴頓伯爵的喪禮，由142名皇家海軍官兵拉動。包括新國王在內的皇室高級成員可能都會隨行。

上一位停靈在西敏寺的皇室成員是女王的母親丶伊麗莎白王太后，她於2002年逝世，逾20萬人排隊悼念。在30位英王和女王中，約有18位埋葬在西敏寺，第一位是宣信者愛德華，最近一次下葬西敏寺的英王是喬治二世(King George II)，時間在1760年。

女王喪禮可能由西敏寺座堂主任牧師霍伊爾主持，坎特伯里大主教威爾比講道，新首相特拉斯可能會獲邀致辭。

與父母、丈夫長眠聖喬治教堂

喪禮結束後，女王的靈柩將離開西敏寺，途經倫敦海德公園的威靈頓拱門後，再乘坐靈車前往溫莎，下午到達溫莎堡的聖喬治教堂。預計國王查理三世和皇室高級成員將參加溫莎堡方庭的送喪儀式，之後靈柩會被移到聖喬治教堂(King George VI Memorial Chapel)下葬。

聖喬治教堂是王室經常選擇用於婚禮、洗禮和葬禮的教堂。這裡是哈利 王子與梅根結婚的地方，也是女王已故丈夫菲利普親王葬禮的舉辦地。