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送女王最後一程 拜登將親赴葬禮 普亭不出席

編譯盧炯燊／綜合9日電
總統拜登今天表示，雖然尚不清楚細節，但他將親赴葬禮，送伊麗莎白二世最後一程。（美聯社）
總統拜登今天表示，雖然尚不清楚細節，但他將親赴葬禮，送伊麗莎白二世最後一程。（美聯社）

拜登總統9日表示，他將親自出席英國女王伊麗莎白二世的葬禮；通曉英國儀典的人士指出，其他仍在世的前總統按理不會由英國白金漢宮正式邀請，英國官方只會發一份正式邀請函給白宮；俄羅斯政府發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)則稱，普亭總統不擬前往。

據知情人士透露，白宮已開始為拜登前往倫敦參加女王葬禮做準備，目前正等待白金漢宮公布葬禮安排及正式邀請，他有可能率領一個官方代表團前往。

5位美國前總統或一同前往

消息指出，目前在世的五位美國前總統卡特、柯林頓、布希、歐巴馬及川普，皆會獲邀參加官方代表團，但川普是否願意成行仍未知。儘管川普形容女王是一位偉大而美麗的女士，但他有可能故意不參加代表團或遭排除而缺席葬禮。

伊麗莎白二世的葬禮，將是如何處理這一微妙外交問題的最新考驗。

拜登9日在俄亥俄州為一家英特爾晶片工廠主持動土儀式後表示，儘管白金漢宮仍未公布葬禮細節，但他會親自送伊麗莎白二世最後一程。

他又說，目前仍未與英國新王查理三世通話，「我認識他，我還沒和他說過話，還沒有給他打電話」。

在伊麗莎白二世駕崩消息公布後，拜登形容她定義了一個時代的偉大女性。

拜登第一次見到女王是在1982年，當時是隨參院代表團前往英國訪問；去年6月，拜登首度以總統身分與第一夫人吉兒‧拜登訪問英國、出席七大工業國集團(G7)領袖峰會時，獲女王款待。

按照外交禮儀，在任總統會獲官方邀請參加葬禮，前總統則不獲正式邀請，因此拜登將會決定誰會加入官方代表團內，目前已在初步討論。

與此同時，克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)表示，俄羅斯總統普亭不會參加伊麗莎白二世的葬禮，也「從來沒有考慮過」。

他又說，目前尚不清楚誰將代表俄羅斯出席，因為尚不知道禮儀安排，也不知會否規定某人才可參加。

2006年及2018年，俄國安全單位兩次在英國本土想毒殺俄國叛諜，導致英、俄兩國關係惡化；俄國2月24日入侵烏克蘭，倫敦力挺基輔，兩國緊張關係雪上加霜。

英國女王 拜登 俄羅斯

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