聲望僅次女王 威廉王子比父親查理更備受期待

威廉王子(右二)與王妃凱特(左二)備受民眾愛戴，在父親查理繼位國王後，威廉也成為第一順位繼承人。圖為威廉一家。(Getty Images)

隨著女王伊麗莎白二世去世和父親登基成為新國王，威廉 王子也正式被立為王位繼承人，他在英國 王室中的嚴肅與正直的形象，更貼近他的祖母而不是愛開玩笑的父親；在環保等事業上，威廉王子卻像他的父親，而不是以持中立立場聞名的祖母；但與父親和祖母一致的是，威廉王子在親民訪問和出席禮儀期間展現的王室傳統角色，提升了英國的海外形象。

如今的查理國王曾因是黛安娜王妃的不稱職丈夫而使受歡迎程度被打折扣，威廉王子作為王位繼承人，他的受歡迎度對王室至關重要，尤其是在備受尊重的伊麗莎白女王去世，和英國在海外前殖民地的影響力衰退之際。

查理在位期或不長？前王室編輯：奠定威廉登基基礎

查理國王於73歲繼位，「太陽報」前王室編輯拉康比(Duncan Larcombe)說：「他的王儲期長達70年，但他在位時間不會太久，他今後發揮的作用之一，是奠定威廉王子未來登基的基礎。」

威廉王子年幼時就受到全球關注，母親車禍 時他15歲，母子兩人的相貌頗為相似，性格同樣靦腆，他很快成為最受歡迎的王室成員之一。輿觀(YouGov)調查公司5月的民調顯示，威廉王子僅次於祖母，是第二受歡迎的王室成員，得到75%受訪者的讚許，高於他父親的54%和弟弟哈利王子的32%。

40歲的威廉王子走的基本是男性王室成員的老路：上私立學校和知名大學、服役和與貴族交往，但不同的是他娶了中產階級家庭的妻子、公開討論精神健康等個人問題、談到母親去世時感到「痛苦無比」，以及一個男孩的車禍讓他深陷抑鬱。

威廉王子避免了昔日王室繼承人、弟弟哈利王子和叔叔安德魯王子纏身的社交醜聞，儘管被部分英國人認為平淡無奇，但在承繼祖母的優雅與中立生活上卻可受益。

威廉王子在公共責任感上承襲了父親和祖母，他與父親的關係密切，父親的聲譽被婚外情玷污，而威廉王子則受惠於作為仍受歡迎的黛安娜王妃的兒子，被認為是青年男性的代表。

前保守黨領袖霍華德(Michael Howard)說，查理國王和威廉王子雖然與女王的時代不同，但在現代君主體制中責任與中立的腳色和立場並沒有改變。