女王在位70年 為英國王室累積「780億資產」

女王伊麗莎白二世在位70年，幫助英國王室累積大量資產，包含白金漢宮，以及刺激英國觀光的皇家授權認證及王室紋章衍生產品等。(路透)

女王伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)幫助英國 王室累積大量資產，英國品牌價值諮詢公司「Brand Finance」2017年估計，女王身家約780億元，包含白金漢宮，以及刺激英國觀光的皇家授權認證及王室紋章衍生產品等；她逝世後，不只是傳位給他的兒子、新王查理三世，龐大的個人財富，以及城堡和王室珠寶等資產也都留給查理。

女王在位70年在全球各地累積財富，第二次世界大戰結束後，許多商業契機在各地開花，但女王的多數實質資產並不像微軟 (Microsoft)或亞馬遜 (Amazon)自首次公開募股(IPO)以來分別飆漲240000%和146000%。

這可能也是女王的個人財富相對科技巨富而言，略微遜色的原因；微軟共同創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)身家約1150億元，亞馬遜前執行長貝佐斯(Jeff Bezos)身家約1530億元。

女王淨身家約5億元

女王的個人財富來自藝術品、珠寶、投資和不動產，包括女王安詳辭世的蘇格蘭巴爾莫勒爾堡(Balmoral Castle)，以及女王往年過聖誕節的英格蘭桑德令罕府(Sandringham House)。

富比世(Forbes)雜誌估計，巴爾莫勒爾堡和桑德令罕府價值約5億元；該雜誌指出，女王大多數的個人資產將由查理王繼承。

王室免繳遺產稅

遺產稅無可避免，但英國王室豁免不用繳納遺產稅。

英國「經濟學人」(The Economists)雜誌報導，英國王室不用繳納遺產稅，查理王不會被課40%遺產稅率，換算可能約為2億元。

王室地產價值約343億元

王室地產(Crown Estate)如今屬於查理王，但這部分並不屬於他的個人資產，而是交付信託，意即他無法買賣這部分資產。

王室地產擁有的資產與房地產價值約343億元，包括白金漢宮、肯辛頓宮(Kensington Palace)、以及遍及英國與倫敦其他地區的土地與財產。