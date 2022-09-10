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查理王釋改變王室信號 進一步推動現代化 減少公帑津貼

編譯潘勛／綜合9日電
查理三世首日以國王身分走入人群，甚至接受民眾親吻，表現親民的一面。（Getty Images）
查理三世首日以國王身分走入人群，甚至接受民眾親吻，表現親民的一面。（Getty Images）

英王查理三世繼位所面臨的巨大挑戰，在他有無能力讓王室這個制度仍受到民眾珍愛，他必須進一步現代化英國王室，幾乎肯定要設法減少王室所拿的公帑津貼，與民共體時艱；查理王9日回到白金漢宮時，刻意下車接受民眾的祝福及弔唁他喪母，展現他似乎已做好準備，要走上略微不同的路。

華爾街日報(WSJ)報導，民調指出，英國民眾大致上仍喜歡君主制度，溫莎王室目前很安穩，可繼承大位的後裔很多；但查理三世現在接掌的國家，與乃母伊麗莎白二世1950年代登基時相比遠為多元，歧見卻一點也沒減少。

查理王還是儲君時代，便花費多年時間想把王室擘繪成更開放的制度；2013年修法，讓王位繼承不再偏好男性；不再因王室成員嫁娶天主教徒而取消其資格；另外，有資格繼位的六名王室成員要取得君王首肯才能嫁娶的限制也縮小。

外界對查理王的一個大哉問乃是他會不會調整古老的信仰傳統，而反映英國已是更多元的國家；查理王是英國國教長，頭銜之一是「信仰捍衛者」(Defender of the Faith)，但查理也花了多年研習伊斯蘭文化，並與猶太社區打好關係。2015年他曾表示，英國君王也可以是「諸多宗教的庇護人」，兼容並蓄其他宗教。

查理9日以新王之姿搭乘大禮車前往白金漢宮，並沒直接開進宮殿，而是停在宮門外，他下車與祝福者握手；美聯社指出，他看來更像正在競選的美國總統，而非有千年傳統的英國王室新君。

倒不是說甫去世的伊麗莎白二世女王沒有與子民見面，女王經常那麼做，但查理這一次感覺起來大不相同，不那麼拘束，較為輕鬆、親近；他花了將近十分鐘與民眾打招呼，微笑、揮手、接受他們弔唁他喪母，偶爾還接過花束，群眾回報以吶喊「天佑我王！」

查理先檢閱擺在白金漢宮外紀念乃母的花束、弔唁卡之後，再度向民眾揮手，才與王后卡蜜拉走進宮門。

已退休的包達威(Ammar Al-Baldawi)表示，那個光景令人印象深刻、叫人感動，象徵走向人群，王室必須與人民溝通的切入點，就在此時此刻。

英國 華爾街 民調

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