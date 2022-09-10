共和派想換千年君主制 加勒比海國家也不想再奉為元首

查理三世是英國等待繼任最久的儲君（右），其母伊麗莎白二世女王（左）在位70年直到8日去世。圖為2002年二人出席女王的母親伊麗莎白王后喪禮時所攝。（路透）

由於其聲望及民眾對她的喜愛，伊麗莎白二世在位時限制了共和主義，但隨著她駕崩及不太受歡迎的兒子成為新王，提倡共和的人認為，距離廢除有千年歷史的君主制又向前邁進了一步。

長期以來的民調顯示，絕大多數英國 人支持君主制，對女王本人的支持甚至來到更高的水平，爭取共和的人承認女王還在的時候，根本沒有機會改變這個制度。但這些年來隨著查理日漸接替母親的君主職責，君主制的支持率正在下滑，尤其在年輕人群。

許多人認為王位應該傳給查理的長子威廉王子，他與妻子凱特的聲望有可能維持君主制；一位前王室高級助手強調，在瞬息萬變的世界裡，君主制的穩定性，為國家起著「壓艙石」的作用，尤其是在困難時期。

過去幾年裡，爭取共和的人已加大了在社交媒體及廣告上的宣傳力度，鼓吹透過公投來推動共和制。他們指出，英國沒有明確廢除君主制的道路，沒有一部成文憲法規定其步驟，因此如果民意壓倒性反對它，王室就無法繼續下去。

不僅在英國，加拿大 、澳洲 等14個以英國君主為國家元首的大英國協國家，也因為女王的駕崩而重提走向共和。

澳洲在1999年的公投裡，55%的選民支持保留君主制，但2020年的調查顯示，62% 的人想要一個澳洲自己的國家元首，今年6月上台的工黨政府就任命了澳洲第一個「共和國助理部長」。

加拿大最近的民調顯示，大約一半人認為應該在女王駕崩後，結束與君主制的聯繫；但也有憲法專家指出，從加拿大憲法中刪除君主制會很困難。

相對於加拿大、澳洲，多個曾為英國殖民地的加勒比海國家在女王駕崩後，馬上掀起反對英國王室的聲浪，政界及民間呼籲應盡速廢除英國君主為國家元首的地位。

加勒比海島國之一的巴貝多已於2021年11月底廢除君主制，女王不再是國家元首，只保留為大英國協成員國；牙買加與貝里斯也暗示有意效尤。

今年6月在盧安達舉行的大英國協高峰會上，許多國家領袖對查理繼承大英國協領導權感到不安，如今討論「脫英潮」的民眾，也愈來愈多。

今年3月，威廉王子與妻子凱特到貝里斯、牙買加和巴哈馬訪問八天，遭遇示威抗議，民眾和團體要求英國王室必須為奴隸制賠償和道歉。