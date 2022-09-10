查理三世登基會議10日召開 加冕儀式可能數月後舉行

查理國王上任後第一件重要國事，即是接見也剛上任的新首相特拉斯。（美聯社）

英國女王 伊麗莎白二世和菲立普親王 的長子查理在女王辭世後，自動繼位成為國王查理三世(King Charles III)，查理9日在倫敦白金漢宮，首度以新身分接見英國首相麗姿‧特拉斯 (Liz Truss)；新王登基會議10日在聖詹姆士宮(St. James's Palace)召開，會中將宣布查理正式成為英國新君主，加冕儀式可能數月後舉行。

女王8日逝世後，查理自動繼位成為新國王，他9日首度以新身分接見特拉斯，英國君主與首相的會晤過程往往不公開，但攝影記者得以捕捉到兩人開會前的畫面。

查理王告訴特拉斯說：「聽聞女王駕崩令人懼怕，我知道許多人也是。我們返抵倫敦時，很多人向我們致哀和獻花。」

女王8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡(Balmoral Castle)安詳辭世，查理王及其他親近的王室成員紛紛趕赴蘇格蘭；女王駕崩後，查理自動繼位成為新王，但加冕儀式將在縝密規畫後舉行。

特拉斯5日贏得保守黨(Conservative Party)黨魁選舉後成為新黨魁，6日赴巴爾莫勒爾堡接受女王任命成為首相並組成政府；孰料，女王接見特拉斯的畫面，成為女王生前最後公開露面的公務行程。

特拉斯正式就任首相後約48小時，她在唐寧街10號首相府發表演說，悼念女王仙逝並對新王查理效忠並表達慰問之意。

特拉斯的內閣成員9日上午紛紛悼念女王，國會議員在特別議程中緬懷伊麗莎白二世。

特拉斯10日將出席在聖詹姆士宮舉行的新王登基會議(Accession Council)，與會成員除了高階官員，還有樞密院(Privy Council)成員列席；查理王會在登基會議中，將正式成為英國新國王，這也是英國史上首度透過電視轉播新王登基的過程。

英國媒體報導，查理的第二任妻子卡蜜拉(Camilla)預料將一同接受加冕；女王今年2月時曾要求，查理成為國王時，卡蜜拉要以「王后」身分為人所知。

王后是國王配偶的頭銜，依據英國法律，任何與國王結婚的人都會立刻成為王后。

登基會議結束後，官員預定10日上午11時在聖詹姆士宮陽台及其他地點宣讀文告；下午1時，國會將舉辦致敬女王的系列活動。