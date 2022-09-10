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英國史上的「查理王」 一世慘遭斬首 二世一度流亡

編譯洪毅／綜合9日電

英國女王伊麗莎白二世8日逝世，查理王子繼位新王，是為查理國王三世(King Charles III)；外界過去長期揣測查理王子將不會使用「查理」的稱號，因為過去兩位以「查理」為名的父子檔君主，前者聲名不佳、下場悽慘，後者則是上半生顛沛流離，下半生毀譽參半。

1625年至1649年間在位的查理一世與國會關係劍拔弩張，從與西班牙的外交關係、愛爾蘭的動亂，到矛盾最深的宗教、徵稅，幾乎每一項重大議題都與國會對立；查理一世也因為強行闖入下議院，試圖逮捕議員的史無前例舉動而聲名狼藉。

查理一世與國會的高度對立，最終讓雙方兵戎相見，是為「清教徒革命」，這場內戰的最終結果，是查理一世被控叛國罪而被送上斷頭台，是英國歷史上唯一一位被處死的君主。

查理一世被處死後，「護國公」克倫威爾施行共和，18歲的兒子、後來的查理二世流亡在外，看著克倫威爾以共和為名、獨裁為實的統治。

在克倫威爾治下，英國力行極嚴格的清教徒規範，戲劇、體育、節慶、舞會、唱歌、罵髒話等全部遭到禁止，莎士比亞時代的光輝燦爛文藝一去不復返，連過聖誕節都變成違法行為。

克倫威爾1658年逝世，其子理察繼任，無力壓制對共和統治早已不滿的文武百官；隔年，國會宣布查理二世復辟，查理二世旋即展開報復，處死簽字同意將查理一世送上斷頭台的官員，連克倫威爾的屍身也被挖出來斬首。

查理二世有「歡樂王」之稱，在他的統治下，喜劇、狂歡等活動重新傾巢而出，看在不少清教徒眼裡已達放蕩的程度，而查理二世也不吝參與其中。

但是在查理二世的治理下，英國也曾爆發奪走10萬人性命的大瘟疫，以及1666燒毀泰半倫敦的大火等災難；此外，查理二世與國會的關係依然十分緊張，埋下未來「光榮革命」的種子。

如今的查理三世全名為查理‧菲利普‧亞瑟‧喬治(Charles Philip Arthur George)，理論上，他可以選擇名字中的任何一部份作為自己的君主稱號，但最終並未如此，畢竟全世界的人已稱他為查理幾十年。

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