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查理三世首場全國演說 承諾奉獻如女王

記者顏伶如／綜合報導
查理國王繼任後首度向國民發表電視談話，表達對先母的深摯哀悼。（路透）
查理國王繼任後首度向國民發表電視談話，表達對先母的深摯哀悼。（路透）

73歲的查理三世(King Charles III)9日首度以英國國王身分發表演說，矢言將秉持已故女王伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)終生服務奉獻的精神，同時也會展現屬於自己的現代化風格。

英步入不確定新時代

在位長達70年的伊麗莎白二世8日在王室避暑莊園蘇格蘭巴爾莫勒爾堡(Balmoral Castle)過世，享耆壽96歲，隨著新任君主上台，英國步入一個充滿不確定的新時代。

伊麗莎白二世駕崩消息傳出，世界各國元首及國際媒體紛紛表示哀悼，她漫長的治理表現除了獲得世人嘉許，也出現爭議；她也是二戰後碩果僅存的領袖，見證英國從日不落帝國衰敗到英倫三島的歷程，但她仍是15個國協國家的元首。

倫敦民眾在酒吧內觀看查理國王電視談話，這也是他首度代表王室向全民發表的演說。（美...
倫敦民眾在酒吧內觀看查理國王電視談話，這也是他首度代表王室向全民發表的演說。（美聯社)

緬懷母親：啟發及榜樣

查理三世繼任國王，讓英國及王室都面臨不穩定時刻；他在演說中表示，母親過世讓他感到「悲痛萬分」。他說，母親對他以及全家人來說，都是「啟發及榜樣」。

在九分半鐘的錄影演說中，查理三世表示，伊麗莎白二世生前承諾要終其一生服務奉獻，「我在今天向所有人重申諾言。」查理三世所坐的桌上，放了一張伊麗莎白二世的照片。他說，英國君主立憲制度不受影響，在位期間將遵循上帝賦予的使命，嚴守做為國家核心價值的憲法精神。

查理三世在倫敦市中心的聖保羅大教堂(St Paul's Cathedral)發表演說，由電視及線上轉播；約有2000人參加女王追悼會，新任英國首相特拉斯(Liz Truss)及內閣官員也在內。白金漢宮(Buckingham Palace)外圍則聚集成千上萬民眾為女王致哀。

伊麗莎白二世8日駕崩的消息傳出後，倫敦白金漢宮、溫莎堡等多處地標都有大批民眾前往獻花、致意，英國、澳洲、紐西蘭各地分別鳴放96響紀念禮砲。不少群眾在白金漢宮落淚、回憶女王。

新王首日會晤新首相

查理三世正式成為國王的第一天，從巴爾莫勒爾堡離開之後飛抵倫敦與特拉斯開會。女王過世的兩天前剛接見並任命特拉斯為新任首相。查理三世偕王后卡蜜拉(Camilla)乘坐賓利禮車抵達白金漢宮時，有群眾對查理三世高喊加油。

任命威廉王子為王儲

查理三世9日任命長子威廉王子(Prince William)為王儲及威爾斯親王(Prince of Wales)。

伊麗莎白二世移靈倫敦之後，將在西敏寺(Westminster Abbey)停靈供公眾瞻仰。根據媒體報導，喪禮日期可能在本月19日前後。

身為英國體制的首號代表人物，伊麗莎白二世過世消息傳出，某些國家民眾反應不一。根據媒體報導，愛爾蘭有些足球迷聽到女王過世消息時高聲歡呼。印度曾是大英帝國成員，但印度企業家辛赫(Dhiren Singh)說，對於女王辭世感到難過，但「我覺得在今天的世界，已經沒有國王或女王的空間了」。

英國 特拉斯 威廉

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