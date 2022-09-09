查理三世承諾盡職一如母親 交棒威爾斯親王頭銜

英國女王伊麗莎白二世8日辭世，倫敦市中心公車站也出現緬懷肖像。（中央社）

英王查理三世今天首次以國王身分對全國發表預錄談話，強調將一如母親伊麗莎白二世，盡忠職守為民服務，同時做到既愛護傳統，又勇於革新。

他也宣布將「威爾斯親王」（Prince of Wales）等頭銜交棒給王儲威廉 王子，更少見地直接對哈利 及梅根表達關愛。

查理三世（King Charles III）下午在白金漢宮預錄對全國民眾的談話。在此之前，他與聚集在白金漢宮周邊的民眾親切互動、握手，還有一名婦女熱情吻了他。

這是他成為國王後，首次與民眾互動。部分民眾熱情自發唱起「天佑吾王」。

查理三世在預錄談話中提到，伊麗莎白二世曾承諾一生都要為民服務，他今天要重申這個承諾。

他指出，1947年，伊麗莎白二世慶祝21歲生日時，她從南非開普敦向大英國 協成員國發表廣播談話，承諾無論壽命長短，她都會將生命奉獻給人民、為人民效力。

「這不只是承諾」，查理三世說，「這是深刻的個人使命，而這樣的使命決定了她的一生」。

查理三世指出，伊麗莎白二世生前既展現對傳統的恆久愛護，也勇於擁抱進步，這些都是讓國家民族偉大的特質。

伊麗莎白二世在1952年登基時，英國及其他國家仍忙於應付第二次世界大戰的後果和社會貧困匱乏，且社會多依循既定慣例運作。

不過，查理三世說，近70年來，英國成了多文化、多信仰的國家，國家制度也發生變化。但無論世事有多少變化，英國信奉的價值觀不變、也不能變，包括君主的角色與責任。

他說，無論是英國或大英國協成員國、英國海外領地居民，無論他們的出身背景或信仰為何，他都將致力於忠實地、帶著尊重與愛，為他們服務。他並感謝妻子卡蜜拉結縭17年來的協助和堅定責任感。

查理王子最後引用英國文豪莎士比亞（William Shakespeare）經典劇作「哈姆雷特」（Hamlet）的台詞「盼天使為你吟唱安息」（flights of angels sing thee to thy rest）作結，感謝母親一生奉獻英國及大英國協。

結束錄製談話後，查理三世在白金漢宮首次以國王身分接見首相特拉斯（Liz Truss）。