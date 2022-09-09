英女王見證15英相來去 邱吉爾：找不到能取代陛下的人

邱吉爾是伊麗莎白二世登基後任命的第一位英國首相。圖為女王1950年以公主身分與邱吉爾合影。(Getty Images)

在位70年，伊麗莎白二世女王見證了15位英國 首相的來去，從1950年代初的邱吉爾，到她去世前兩天任命的特拉斯 (Liz Truss)。

邱吉爾1951至1955年擔任首相期間，伊麗莎白在父親1952年去世後成為女王，邱吉爾最初埋怨她「還是個孩子」，但沒幾天他就對女王說：「世上拍電影的人就算走遍全球，都找不到能取代陛下的人。」兩人的關係始終密切。

艾登(Anthony Eden)1955至1957年擔任首相，1956年蘇伊士運河危機爆發後不久辭職。

1957至1963年出任首相的麥克米蘭(Harold Macmillan)曾說，伊麗莎白是女王而不是傀儡，她有男人的心胸和肚量。

1963至1964年擔任首相的道格拉斯-休姆(Alec Douglas-Home)是女王母親家族的友人，但任職不到一年。

威爾遜(Harold Wilson)1964至1970和1974至1976年兩度出任首相，是女王在位期間的首個工黨首相，與女王關係普通。

希思(Edward Heath)是保守黨魁，1970至1974年擔任首相期間，英國加入歐盟的前身歐洲經濟共同體。

卡拉漢(James Callaghan)1976至1979年擔任首相期間，英國深陷經濟衰退，與工會關係緊張。

瑪格麗特·柴契爾(Margaret Thatcher)1979至1990年作為英國第一位女首相，是伊麗莎白時代任職最長的首相，但兩位女性之間關係冷淡。

1990至1997年擔任首相的梅傑(John Major)曾說：「即使不能與閣員說的想法，也絕對可以跟女王說。」

1997至2007年擔任首相的布萊爾(Tony Blair)是第一個在伊麗莎白時代出生的首相，他回憶第一次晉見女王時，女王說：「你是我的第10位首相，第一位是邱吉爾，那時你還沒有出生。」

2007至2010年擔任首相的布朗(Gordon Brown)，是在工黨選舉大敗後離任。

卡麥隆(David Cameron)2010至2016年任職首相，是伊麗莎白時代最年輕的首相，他與女王的兒子愛德華王子在同一所學校上學。

梅伊(Theresa May)2016至2019年是英國第二位女首相，任職期間的主要精力用在脫歐 上，三次力勸議會接受她的脫歐協議未果後辭職。

2019至2022年擔任首相的強生(Boris Johnson)是以「脫歐首相」載入史冊，任職期間備受疫情處理不當、派對門和道德判斷失準醜聞的煎熬，2022年7月在內閣成員集體辭職的壓力下宣布辭職。