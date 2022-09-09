從公主變女王 伊麗莎白二世25歲突登基 70年鞠躬盡瘁

伊麗莎白二世1953年登基，在位70年直到辭世，一生傳奇。(Getty Images)

英國女王 伊麗莎白二世8日辭世，享耆壽96歲，距離她的父親病逝超過70年，讓她成為英國在位時間最長的君主；在位期間，她全數精力投入王室公務，曾表明「我畢生將從頭至尾服務公眾」，離世前兩天，還親自任命新首相特拉斯 ，充分展現「鞠躬盡瘁，死而後已」的奉獻精神。

每年靜思父亡日 「統治開始」

1952年2月5日，病中的國王喬治六世感覺不錯，白天還去桑德靈厄姆莊園打野兔，與妻子和小女兒瑪格麗特公主共進晚餐後，國王晚上10時30分回到臥室；同一天，在千里之外的肯亞，他的大女兒伊麗莎白公主也度過了美好的一日。但次日，2月6日，56歲的喬治六世國王被發現在睡夢中去世，時年25歲的伊麗莎白成為英國君主。

每年的2月6日，伊麗莎白女王二世總會靜思紀念這一天。今年2月，她在周年紀念聲明寫道：「即使在70年後，我仍記得這一天，那正是我父親喬治六世國王去世，我統治的開始。」

伊麗莎白登基的故事已被講述過很多次，但仍然引人入勝。父親去世那天早上，伊麗莎白坐在肯亞一個樹屋裡，看著一群由女族長帶領的大象前來水坑。

回顧20世紀的歐洲各地王室，有的君主遭罷黜，有的被放逐，甚至被處死。英國女王伊麗莎白二世成長期間，身邊圍繞著不少二次世界大戰爆發後紛紛跑到英國避難的歐洲各國皇親國戚。英國王室在她領導下，70年來不但繼續存在，而且受到人民愛戴，女王的人氣指數也居高不下。

伊麗莎白二世受到英國民眾喜愛的主要原因，在於數十年來從不凸顯個人風頭，不唱高調，對於政治既不表態也不介入，不管面對英國人民、政治人物或世界其他國家，女王始終堅持不透露私人意見，如同一張白紙(blank slate)。

「絕不抱怨，絕不解釋」(Never complain, never explain)是英國王室的非正式座右銘，伊麗莎白二世則用自己的一生來落實這項信念。她的一輩子過得極有規律，不表態的「白紙」路線讓任何人都可以把不同觀點投射在她的身上。她把略帶乏味的風格轉變成某種藝術形式，到頭來，她讓王室提供了最寶貴的資產：伊麗莎白二世是屬於所有人的女王。

相似伊麗莎白一世 在樹旁即位

歷史學家史密斯(Sally Bedell Smith) 在君主傳記中寫道：「伊麗莎白二世成為女王的時間點，曾引來諸多猜測，那歷史上的相似處尤其讓人津津樂道；毫無疑問，當時她正在非洲一株無花果樹上。而在1558年，當伊麗莎白一世坐在哈特菲爾德莊園(Hatfield House)一棵橡樹旁，得知姊姊瑪麗女王死訊、代表她即位君主時，也是25歲。」

25歲的伊麗莎白公主造訪肯亞，是因為父親喬治二世病重無法旅行；受父親之託，她在1952年1月31日和丈夫菲利普進行為期數月的英聯邦之旅。那天也是父女兩人最後一次見面。

歷史學家貝斯特(Nicholas Best) 曾在觀察家報(Observer)寫道，「那時肯亞這個英國殖民地其實很危險，茂茂運動(Mau Mau campaign)剛在肯亞爆發，負責維護公主訪問肯亞、澳洲 和紐西蘭安全的官員，其實難以保證她在肯亞的安全，只是怕被嘲笑才未取消非洲行。」

英國廣播公司(BBC)新聞短片顯示，伊麗莎白抵達肯亞時，身著印花連身裙，菲利普身著白色海軍制服，佩戴勳章，兩人從飛機上走出來時，BBC報導：「這對王室夫婦踏入奈洛比的艷陽下，誰也不知道那個以公主身分抵達當地的女孩，會在五天後成為女王離開。」

返英神色鎮定 但在廁所哭好久

由於距離遙遠，溝通不便，喬治六世2月6日去世的消息，花了幾小時才傳到肯亞鄉下，轉給菲利普私人秘書，再由菲利普轉給伊麗莎白。沒有儀式，甚至沒什麼感覺，但按照英國傳統，伊麗莎白已成為女王。

報紙頭版標題寫著「伊麗莎白女王萬歲」，小標是「女王陛下悲痛欲絕，搭機返家」。貝斯特在衛報(the Guardian)寫道，「新女王一直都很沉著，但在返回倫敦的航班上，有段片刻，女王離座。當她回來時，神色鎮定，但其他乘客都明白，她在廁所裡哭了好久。」