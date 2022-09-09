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伊麗莎白二世50年前曾在澳洲躲過暗殺 列車險出軌

編譯盧炯燊／綜合8日電
伊麗莎白二世50多年前曾在澳洲躲過暗殺。圖為1953年6月2日女王加冕儀式。(Getty Images)
伊麗莎白二世50多年前曾在澳洲躲過暗殺。圖為1953年6月2日女王加冕儀式。(Getty Images)

當全世界都在悼念英女王伊麗莎白二世時，一段曾隱藏了50多年，包括英王室在內，從來沒有人知曉的刺殺女王夫婦未遂陰謀，現在再次被掀開。

1970年4月29日，女王與王夫菲立普親王在澳洲訪問期間，乘坐皇家火車專列，由雪梨前往新南威爾斯中西部的奧蘭治(Orange)，在穿過藍山(Blue Mountains)時，列車行駛了一半停了下來。

負責調查的退休警司麥哈迪(Cliff McHardy)直至2009年才向英國每日郵報大爆這段塵封往事，指有刺客在皇家專列經過的路軌上放置了一根大木頭，目的是讓列車撞倒出軌翻車。

幸運的是，列車司機發現大木頭後馬上剎車，讓列車緩慢下來，滑行了約700呎，然後在一個平交道口停下來。列車一直停在路軌上，沒有任何重大損壞。

女王夫婦當時根本不知情，只知道列車的速度很慢及停了下來，事實是他們躲過一次暗殺。

麥哈迪說，如果列車按正常速度行駛撞向大木頭，就會脫軌掉進路堤；他說，調查顯示木頭是有人故意放在軌道上，這個刺殺險是「利斯戈陰謀」(Lithgow Plot)的一部分。

由於這個刺殺計畫的時間節點，麥哈迪懷疑這一刺殺行動是在「內奸」協助下進行的，其中極有可能是由澳洲同情愛爾蘭共和軍的人策畫，但詳細調查後並無人被捕。

麥哈迪是負責調查此案的警官，他說給英國王室及公眾隱瞞了這個陰謀計畫的內情，目的是以免澳洲政府尷尬。

麥哈迪說，決定揭露真相目的是希望有助破解「我職業生涯中最大的未解之謎」。

他又說很理解為什麼要對這次企圖刺殺保密，但若然繼續掩蓋內情，就意味著警方永遠無法追捕涉嫌人。

麥哈迪說，警方從未找到任何嫌疑人，因此也沒法透露整個調查內容。

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