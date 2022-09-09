英女王訪美6次見過14任美總統 拜登：她定義一個時代

女王任內，共經歷了14位美國總統，包括現任總統拜登(右)。（Getty Images)

英國女王 伊麗莎白二世8日辭世，美國總統拜登 和第一夫人吉兒（Jill Biden）透過聲明表示，「女王不僅是一位君主，她定義了一個時代。」世界領袖紛紛發文哀悼，聯合國 安理會為女王去世默哀，巴黎地標艾非爾鐵塔暫停閃爍來致意。

伊麗莎白二世女王在位期間，美國換過15位總統，除了詹森(Lyndon Johnson)之外，女王都曾接待過，她更訪問美國六次，1991年訪美期間在國會演講更是個亮點，留下不少佳話。

當時，國會為了通融女王戴帽進場，特別解除入場脫帽的規定，議長佛利(Tom Foley)也為了那次國會演講，和英國大使館敲定諸多細節，例如，菲立普親王該坐在哪裡。

女王與多位美國總統均曾會面，圖為美國總統甘迺迪、賈桂琳伉儷拜訪英國時與女王（中）合影。（美聯社）

還沒到國會前，她在白宮講話時，講台太高，麥克風遮住了她的臉，現場或電視觀眾都無法直睹芳容，到了國會，開講第一句話就是，「我真希望各位今天看得到我。」

講完這句自我貶抑的乾笑話，她立即把話題帶到美英兩國是多麼具備「民主精神」的國家，兩國是緊密友邦，攜手打贏兩次世界大戰和波灣戰爭等嚴肅話題，短短15分鐘的演講，全場起立鼓掌，長久喝采好幾次。

拜登表示，伊麗莎白二世深化美國和英國同盟的基石，協助打造了這段特殊的雙邊關係。拜登說，在不斷變動的世界裡，對幾個世代的英國人民來說，女王是穩定的存在、足以慰藉和驕傲的源泉，女王在任的70年裡，她見證了人類和尊嚴的進步。

女王與歷任美國總統多有交情，圖為她參加諾曼地登陸50周年紀念時與柯林頓總統合影。（美聯社）

美國前總統川普、歐巴馬、布希、柯林頓和卡特均透過聲明表示哀悼，並回憶與女王共度的友誼時光；布希表示，跟女王和皇家愛犬柯基犬在白金漢過一起喝茶的時光，是最美好的回憶之一。

伊麗莎白不僅是英國君主，也被加拿大、澳洲等國奉為大英國協的元首，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）表示心情沉重，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）則說，對於英國人民痛失團結國家的其中一部分感同身受。

聯合國安理會為女王辭世默哀一分鐘，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，女王是聯合國的好友，曾兩度造訪聯合國紐約總部，堅定地致力於許多慈善和環境保護事業，世界將永遠記住她的奉獻精神和領導能力；教宗方濟各為女王祈禱。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）稱女王是法國的朋友，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）表示，女王以她的服務與承諾，向世界展現了持久價值觀的重要性；俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在給新王查理三世的信中表達對女王的敬意與哀悼。