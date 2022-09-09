英女王伊麗莎白二世駕崩 73歲查理王哀痛繼位

英國女王伊麗莎白二世以96歲高齡駕崩，在位共70年，查理三世立即繼任王位。（美聯社）

英國女王 伊麗莎白二世8日駕崩，享耆壽96歲，她在位70年，畢生服務公眾，並由73歲的查理王儲繼位為新國王查理三世。女王在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡(Balmoral Castle)安詳離世，成為英史在位最久的君主，也是世界史中在位時間最長的女性君主及女性國家元首。

女王在少女時期見過二次大戰的可怕，年邁的她見到新冠疫情 肆虐，並因王室動盪而煎熬；她在位期間經歷15位英國首相和14位美國總統，生前也是15個大英國協王國的君主。

女王最後官方公開照是6日任命英相特拉斯(Liz Truss)，當時她看似羸弱，手上有瘀青，雖拄著拐杖但滿臉笑容。白金漢宮8日稍早表示，醫生相當關切女王健康，隨後王室成員紛紛趕去探視女王。

伊麗莎白二世26歲登基，在位70年直到辭世，一生傳奇。(Getty Images)

女王駕崩遂啟用規劃已久的「倫敦橋行動」，展開十天的國殤，首相和官員相繼收到「倫敦橋已倒塌」的行動代號通知，英國政府將女王駕崩日以「D-Day」代稱，往後每一天便以「D-Day＋1」、「D-Day＋2」稱之。

查理王儲在D-Day+1繼位，同日啟用「春潮」(Spring Tide)登基計畫，首相和內閣晉見新王，國會也將暫停議事10天；D-Day+2開始移柩白金漢宮，並於D-Day+5移靈西敏寺供民眾瞻仰女王遺容三日後，D-Day+10舉行國葬。女王將葬在溫莎城堡的喬治六世紀念禮拜堂，常伴其父與其丈夫身旁。

白金漢宮表示，查理三世與其妻子卡蜜拉9日返回倫敦。查理三世預計9日繼位後向全國發表演說，其第二任妻子卡蜜拉成為王后，其子威廉 王子則成為新王儲。

查理三世雖自動繼位，但可能需要數月才能舉行官方加冕儀式，因該儀式需由王室典禮官謹慎規劃；當年女王繼位16個月後才加冕。