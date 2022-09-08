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通膨經濟不穩 廠商減廣告 谷歌將裁撤20%人力

記者顏伶如／綜合報導
網路巨擘「谷歌」母公司Alphabet Inc.執行長皮查伊發表談話時表示，可能將裁撤20%人力，以便讓公司更有效率。（路透）
網路巨擘「谷歌」母公司Alphabet Inc.執行長皮查伊發表談話時表示，可能將裁撤20%人力，以便讓公司更有效率。（路透）

網路巨擘「谷歌」(Google)母公司Alphabet Inc.執行長皮查伊(Sundar Pichai)6日晚間在洛杉磯舉行的程式碼大會(Code Conference)上發表談話時表示，過去幾年快速招聘人手後，可能將裁撤20%人力，以便讓公司更有效率。

CNBC新聞頻道報導，50歲的皮查伊在演說中表示，創下數十年新高的通膨問題導致經濟不穩定，加上廠商減少廣告支出，希望公司能透過精簡人力變得更有效率。

Alphabet Inc.在今年的例行報告中指出，受到通膨高漲影響，2022年底之前，招聘速度都將放慢。

到目前為止，包括優步(Uber)、臉書(Facebook)母公司Meta、推特(Twitter)在內等科技巨擘，都已陸續宣布將縮減招聘規模，並且裁撤某些包商職務；國際影音串流平台網飛(Netflix)則裁撤了某些全職員工。

皮查伊在演說中指出，由於過去五年來大幅招兵買馬，導致公司生產力因此變慢，如果要提高效率，解決辦法之一就是合併某些原本相互競爭的產品，例如YouTube Music與Google Play Music。

五年來，谷歌從原本全職員工不到10萬人，增加到全職員工超過15萬人；根據統計，2017年時，谷歌有8萬110名全職員工，到了2018年增加為9萬8771名全職員工，2019年進一步上升到11萬8899人，到了2020年已達13萬5301人，2021年的全職員工人數則為15萬6500人。

皮查伊在演說中說，當公司資源變少的時候，必須確保被列為繼續努力的優先目標，都是正確的項目；他也表示，現階段並不打算縮減谷歌的整體人力。

程式碼大會主持人史威薛爾(Kara Swisher)提問，HBO影集「矽谷群瞎傳」(Silicon Valley)描述的「坐領乾薪」(rest and vest)現象是否存在，也就是年齡較大的科技產業員工，工作量極少卻能坐領高薪；皮查伊回答說，在旗下公司員工中並沒有看到如此狀況。

谷歌 Google 矽谷

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