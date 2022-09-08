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抗擊通膨 鮑爾強硬 Fed料再升息3碼

編譯盧炯燊／綜合7日電
各界關切本月中，聯準會主席鮑爾是否再出重手，升息3碼，抑制通膨。(美聯社)
各界關切本月中，聯準會主席鮑爾是否再出重手，升息3碼，抑制通膨。(美聯社)

聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)上個月強硬地說，為了抗擊通膨，聯準會(Fed)將繼續升息，即使給美國經濟帶來一點痛苦及增加失業率也在所不惜；聯準會多位高層、政策顧問等也陸續說會升息，因此市場預期聯準會本月下旬兩天的會議後，會宣布再升息3碼（0.75個百分點）。

聯準會今年3月起連續四次升息，總計為2.25個百分點，但鮑爾警告沒有停止或暫停的地步，並說「歷史經驗強烈告訴我們不要過早放鬆政策」；他說只要堅持下去，就有信心將40年來最高的通膨降下來。

華爾街日報報導，聯準會在9月20日及21日的議息會議上決定升息已無疑問，問題是升多少以及未來何時止步。

綜合多位聯準會高層及經濟專家的意見是，這次會議會決定升息0.75個百分點，年底前還會升至接近四個百分點的水平，即比當前高出約1.5個百分點。換言之，在今年剩餘三場議息會議，每一次都會升息來實現這個目標。

聯準會副主席、鮑爾的高級政策顧問布雷納德(Lael Brainard)7日在紐約一場銀行研討會上強調，將堅持目前的政策立場直到通膨下降，同時列舉了通膨在未來數個月將會下降的理由。

等經濟放緩 順勢壓低通膨

她指出，今年利息還要進一步上升，但她沒有透露聯準會在9月20及21日會議的可能升息幅度，只表示需要把利率提高直到經濟出現放緩，然後保持一段長時間，以讓外界有信心通膨將朝目標下降。

剛於今年7月出任聯邦準備理事會(Federal Reserve)副主席，負責監管的前財政部官員巴爾(Michael Barr)7日在布魯金斯學會發表演說，指出通膨的風險比過度升息的風險更大，升息會給經濟帶來一點痛苦，但通膨繼續過高則糟糕得多。

對於聯準會在今年餘下三次會議上完成升息的做法，聖路易聯邦儲備銀行總裁布拉德(James Bullard)認為應該盡快升至目標，不應將升息時間拖到明年；他傾向在稍後的會議上升息0.75個百分點。

克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特(Loretta Mester)則預計聯邦基金利率明年初需要升至略高於四個百分點，並保持在該水平。

紐約聯邦儲備銀行行長威廉姆斯(John Williams)曾表示，根據數據，有必要在年底前大幅提高利率，至於下一步則要看今年底及明年初的實際情況來決定。

升息 聯準會 鮑爾

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