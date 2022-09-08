蘇利文：中對台仍是明顯威脅、台灣法案令人擔憂

白宮國安顧問蘇利文接受彭博專訪時指出，中國對台灣是明確的威脅，而美國國會即將討論的台灣政策法案，部分條文令人擔憂。（路透）

白宮 國家安全顧問蘇利文 7日指國會即將審查的台灣政策法案，有部分條文令人擔心，他會與議員們事前溝通；此外，針對中國侵略台灣的可能，他說，這依舊是明確的威脅。

罕見行政部門對審查法案表立場

彭博電視台主持人魯班斯坦(David Rubenstein)專訪蘇利文(Jake Sullivan)的節目將在21日播出，彭博資訊報導及已釋出的訪問片段都聚焦台灣議題；蘇利文在專訪時表達對審查中法案的立場，以美國行政部門來說相當罕見。

法案恐牴觸數十年來戰略模糊政策

聯邦參院外交委員會14日將審查「台灣政策法案」(Taiwan Policy Act of 2022)，在此之前已兩度遭延審，彭博資訊曾報導，白宮擔憂這部法案會牴觸數十年來的「戰略模糊」政策，因此遊說民主黨參議員踩煞車。

魯班斯坦詢問拜登 政府是否會將法案內容列為美國政策，蘇利文透露，今天(7日)就會到國會跟議員討論此案；他認為，部分涉及美國強化對台灣安全協助的法案內容，相當有效且實在，能促進台灣的安全，「而有些內容讓我們有點擔心」。

聯邦參院外交委員會主席梅南德茲(Bob Menendez)與共和黨籍參議員葛理漢(Lindsey Graham)4月訪問台灣，回到華府後提出台灣政策法案，內容包括提供台灣軍援資金、制裁升高敵對情勢的中國官員、賦予台灣「主要的非北約盟友」地位、要求國務院協調更改中華民國駐美代表處名稱等；梅南德茲形容這是「台灣關係法」1979年生效以來，美國對台政策最全面的修訂。

蘇利文是首位公開表達對這一法案立場的官員，雖未進一步討論細節，但在立法階段的這項舉動，已凸顯行政部門和國會部門對台灣政策的做法差異。

彭博資訊報導，拜登政府透過軍售等方式維持對台灣的支持，同時嘗試壓制國會的對中鷹派。

蘇利文說：台周遭可能發生軍事變故

台海局勢在聯邦眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台後更加緊張，被問到中國侵略台灣的可能，蘇利文說，「台灣周遭可能發生軍事變故，我認為依舊是明確的威脅(distinct threat)」。

蘇利文表示，「不放棄以侵略手段統一台灣」已經是中華人民共和國的官方政策，他沒有預測侵略時間表，而是說，美國的「一個中國」政策立場仍堅定一致，美國將持續反對任何以武力改變現狀的作為。

有關拜登與中國國家主席習近平面對面會晤的可能性，彭博資訊報導，蘇利文說，11月20國集團(G20)峰會當然是一個兩人坐下來面對面談話的機會，但還不確定；若拜習真的碰面了，他也不預期會有什麼重大成果。

拜登6日曾說，「若他也(習近平)在那(G20峰會)的話，我確定我會見到他」。

此外，英國首相特拉斯(Liz Truss)剛走馬上任，蘇利文說，美英關係不會有什麼根本性的改變，雙方持續就俄羅斯、中國和伊朗議題深入交換意見，密切合作。