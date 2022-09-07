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美抗中俄 商務部成非軍事「驅動器」

記者顏伶如／綜合報導
商務部長雷蒙多主導投資及扶助國內半導體廠，成為抵抗俄中聯手的非軍事對抗力量。（美聯社）
商務部長雷蒙多主導投資及扶助國內半導體廠，成為抵抗俄中聯手的非軍事對抗力量。（美聯社）

就在規模520多億元、旨在提升美國半導體製造的晶片法案接近表決的緊要關頭，商務部雷蒙多(Gina Raimondo)透過主管國家安全的川普政府官員尋求國會議員支持。

華爾街日報報導，消息人士透露，雷蒙多獲得一名隨扈告知，前總統川普任內的白宮國家安全顧問麥馬斯特(H.R. McMaster)，在知名主持人羅根(Joe Rogan)的播客節目上曾稱讚她，後來雷蒙多便邀請麥馬斯特及另外三位川普政府官員，對兩黨國會議員說明半導體對國防安全的重要性。

麥馬斯特在說明中指出，美國與中國競爭是一件「不分黨派的議題」。相隔四個月後，晶片法案在參院表決通過，共有17名共和黨籍聯邦參議員投票支持。

商務部經常被形容是聯邦政府裡的「大廳壁櫥」，因為主管事務包羅萬象，從招商、商標到氣象預測都包括在內。

不過，51歲的雷蒙多則把商務部定位落實聯邦政府政策的驅動器，目的在於制衡中國的地緣政治野心、對抗俄羅斯進犯企圖，而美國與中俄較勁的此時，則是供應鏈、先進科技、經濟結盟儼然都已成為主要戰場的年代。

雷蒙多接受訪問時曾說：「如果要跟中國競爭，我們能做的最重要事情，就是在美國國內投資。」她表示，我們需要美國在科技的特定領域稱霸，例如關鍵礦物、電動車電池、半導體以及人工智慧。

基於如此戰略架構而衍生的工業政策，是美國政府長久以來避免碰觸的。雷蒙多大膽追求目標，讓某些進步派民主黨同僚感到憂慮，批評她與企業界、政治對手及外國領袖都走得太近。

不過，雷蒙多承擔的角色，已經有某些初步成果出現。雷蒙多6日在白宮簡報會上，列舉商務部對於晶片法案聯邦補助款的分配計畫，形容這些經費就像為美國的全球競爭力注入了火箭燃料。

另外，商務部曾提議修改聯邦法規，以解決抖音(TikTok)等外國企業擁有應用程式可能帶來的潛藏資安風險。不過，商務部提議迄今一年多，法規仍然沒有修改。

雷蒙多 商務部 晶片

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