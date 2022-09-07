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若解放軍犯台 美空軍將領：會是史上最困難軍事行動之一

普習下周在中亞先會 拜習最快年底碰面

記者張文馨／華盛頓報導

美國總統拜登6日在白宮應記者詢問表示，若中國國家主席習近平參加今年的20國集團（G20）峰會，那麼他到時就會見到習近平；但在此之前，新聞周刊報導，中俄領導人下周可能會先在中亞會晤，這將是俄烏戰爭以來習近平和普亭兩人再聚首。

根據白宮隨行記者轉述，記者6日詢問拜登，會不會在G20開會時和習近平碰面？拜登說，「若他也在那的話，我確定我會見到他。」

印尼總統佐科威（Joko Widodo）日前在專訪時告訴彭博資訊，習近平和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）都會親赴G20峰會；可預期美中俄三國領導人將在峰會碰面。

哈薩克15日將主辦上海合作組織年度首腦會議，該國外交部宣布習近平將與會，並舉行國事訪問，這將是習近平自新冠疫情爆發以來首度出國；北京尚未證實相關訊息。

新聞周刊（Newsweek）6日報導，習近平可能和普亭在中亞舉行會談。

習近平和普亭上一次會談為今年2月，普亭到北京參加冬奧開幕式，並與習近平會談，就在中俄發表「友好沒有止境、合作沒有禁區」的夥伴關係聲明後不到一個月內，俄羅斯宣布發動對烏克蘭的「特別軍事行動」，戰火迄今未歇；這段期間內，兩人至少兩度通話。

習近平 普亭 拜登

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