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若解放軍犯台 美空軍將領：會是史上最困難軍事行動之一

俄侵烏後 俄中軍事關係更緊密

編譯潘勛／綜合6日電
俄羅斯舉行代號「東方2022」軍演，中國派兵2000人參加，加深西方國家對俄中聯手的疑懼。（美聯社）
俄羅斯舉行代號「東方2022」軍演，中國派兵2000人參加，加深西方國家對俄中聯手的疑懼。（美聯社）

華府智庫「戰略與國際研究中心」(CSIS)6日公布最新報告指出，俄羅斯侵略烏克蘭以來，已讓俄國與中國加深軍事關係；中方決定戰術面與俄國站同一邊，重燃外界對中、俄軍事結盟的憂懼；兩國雖未正式結盟，但在軍武銷售及聯合軍演上有深厚交誼。

美國之音(VOA)報導，俄國正在東部舉辦代號「東方22」(Vostok 22)的軍演，邀請中國解放軍、白俄、印度及敘利亞等國參加；中方自稱派2000名戰士、300輛軍車、21架戰機及三艘戰艦參演。

俄國國防部引述俄國太平洋艦隊少將卡札科夫(Valery Kazakov)指出，就品質而言，俄海軍及中國解放軍海軍之間實際互動已來到全新水準。

CSIS報告合撰人林碧瑩(Bonny Lin)指出，中國正追求與俄國拉近關係；由軍事關係來支持全面政治關係，未來會看到兩國更多聯合軍演，展現更敏感的戰力。

報告指出，雖說俄國軍售中國對兩國軍事合夥至關重要，但其中有不少矛盾；中國總軍武裡約七成來自俄國，只是自2000年代中葉開始，中國開始著重自產軍武，減少對俄國的依賴；同一時間俄方愈來愈關切中方偷竊其科技，過去兩年，中方自俄國進口的軍火，大多用在支援中方自產戰機計畫。

報告稱，中方行竊俄國軍武科技，俄方不是沒有察覺；俄國「國家技術集團」(Rostec)2019年便指責，此前17年間中方未經授權複製其軍武設備達500例；Rostec公開批評中方複製俄國的戰機引擎、蘇愷戰機、艦載機、防空系統、肩射型防空飛戰，還仿製「鎧甲」(Pantsir)中程地對空導彈系統。

雖說有諸多困難點，中國正強化與莫斯科的關係；俄國侵烏以來，世局分裂，民主國家對抗獨裁集團的感受日益加深；中方發現，外界認為它與俄國很密切，評估之後可能認為愈來愈需要俄國，尤其在美國眾院議長裴洛西訪台之後，中國包圍台灣，舉行一連串實彈演習。

林碧瑩表示，中國自認為與美國及其印太地區最親密盟友打交道，遭逢的難題愈來愈像俄國面對西方及北約組織(NATO)，所以西方對中、俄兩國政、軍交誼升高要有警戒。

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